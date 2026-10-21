Galatasaray'da gecenin kahramanı Batrakov - Son Dakika
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Galatasaray'da gecenin kahramanı Batrakov

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Galatasaray\'da gecenin kahramanı Batrakov
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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Aleksey Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 maçta 2 gol attı. Lille karşısında da iyi bir performans sergileyen genç futbolcu, taraftarlarından tam not aldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında konuk olduğu Fransa ekibi Lille'i 4-2 yendi.

GALATASARAY'DA BATRAKOV FIRTINASI

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği 21 yaşındaki Rus yetenek Aleksey Batrakov, sergilediği performansla Avrupa sahnesine damga vurmaya devam ediyor. Genç futbolcu, Lille karşısında takımının ikinci golünü atarak sarı-kırmızılı formayla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk 3 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırarak parlayan yıldız haline geldi.

TAM NOT ALDI

Son olarak Lille deplasmanında sahada basmadık yer bırakmayan ve sergilediği etkili oyunla galibiyetin mimarlarından biri olan Batrakov, taraftarlardan ve teknik heyetten tam not aldı.

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UEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayFutbolLilleSporSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Mehmet Türk Mehmet Türk:
    Bir yıldız doğuyor altın çocuk maşallah 1 0 Yanıtla
  • adnanozer8169 adnanozer8169:
    Bu batrakov daha çok iş yapacak demedi demeyin. 1 0 Yanıtla
  • Selim Güleç Selim Güleç:
    Gecenin yıldızı tartışmasız Barış Alper di. 0 0 Yanıtla
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