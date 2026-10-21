Özgür Özel’den yine sokak çağrısı: Gün evde oturma günü değildir

Behlül Kaçar:

Bu fon olayında milletin mağdur etmeye değdi mi, ne olacak milyarlar kazandınız da sende bir kap yemekle duyacaksın bende, bir ezan ile geldik bir ezan ile gideceğiz, Nisa suresi 29 ayeti derki; İnsanların malını hileyle veya haksız yollarla elde etmeyin. Olaylar nerelere geldi, borsa batıyor, yatırımcılar ve şirketler zarar görüp batıyor, millet iyice mutsuz oldu, değdi mi?

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