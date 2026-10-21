Özgür Özel’den yine sokak çağrısı: Gün evde oturma günü değildir - Son Dakika
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Özgür Özel’den yine sokak çağrısı: Gün evde oturma günü değildir

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Özgür Özel’den yine sokak çağrısı: Gün evde oturma günü değildir
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Halk TV binası önünde düzenlenen dayanışma mitinginde kalabalığa hitap eden YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, muhalefete ve vatandaşlara eylem çağrısında bulundu. Mücadelenin sadece sosyal medya paylaşımlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini savunan Özel, “Gün evde oturma günü değildir” diyerek herkesi meydanlara ve sokaklara çıkmaya davet etti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV’ye kayyum atanmasına tepki göstermek amacıyla kanalın önünde düzenlenen dayanışma mitinginde vatandaşlara meydanlara çıkma çağrısı yaptı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapmakla yetinilmemesi gerektiğini savunan Özel, “Gün evde oturma günü değildir” diyerek mücadeleyi sokaklarda ve meydanlarda büyütme mesajı verdi.

“CEP TELEFONUNDAN PAYLAŞIM YAPMA GÜNÜ DEĞİLDİR”

Mitingde konuşan Özel, meydanda kendilerini destekleyenlere seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Yüreği bu meydanla atanlara sesleniyorum: Gün evde oturma günü değildir, gün klavye başından eleştirme, cep telefonundan paylaşım yapma günü değildir. Gün; meydanlara akma, sokaklara çıkma, mücadeleyi yükseltme günüdür.”

Özel, konuşmasında toplumsal tepkinin yalnızca sosyal medya paylaşımlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı. Vatandaşları bir araya gelmeye çağıran Özel, mücadelenin ortak hareket edilerek büyütülmesi gerektiğini dile getirdi.

Özgür Özel’den yine sokak çağrısı: Gün evde oturma günü değildir

HALK TV ÖNÜNDE DAYANIŞMA MİTİNGİ

Özgür Özel, konuşmasını Halk TV’ye kayyum atanmasına tepki göstermek ve kanal çalışanlarıyla dayanışma sergilemek amacıyla düzenlenen mitingde yaptı. Etkinliğin bir parti mitinginden ibaret olmadığını belirten Özel, kanalın yaklaşık 200 çalışanının yanında olduklarını söyledi.

Konuşmasında basının kamu adına denetim görevine de değinen Özel, gazetecilerin ve medya kuruluşlarının halkın haber alma hakkı açısından önem taşıdığını savundu.

Muhalefetin farklı kesimlerine de seslenen Özel, ortak mücadele çağrısını yineledi. Farklı siyasi görüşlerin bir araya gelmesinin önemine dikkat çeken Özel, konuşmasının sonunda şu ifadeyi kullandı: “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.”

Özgür Özel’den yine sokak çağrısı: Gün evde oturma günü değildir
Sosyal MedyaÖzgür ÖzelYeni PartiGüncelMedyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • fan des croûtons trop fort fan des croûtons trop fort:
    Halk tv abartmaya başladı ben Fransada böyle bir tv kanalı görmedim resmen devlet düşmanı 20 11 Yanıtla
    yunus deniz yunus deniz:
    devlet düşmanlığıyla hükümet düşmanlığını birbiriyle karıştırıyor olabilirsin. 4 9
    İbrahim Yendi İbrahim Yendi:
    devletle hükümeti neden karıştırıyorsunuzhükümetler gelir geçer devlet bakidir 1 0
  • Revolver Revolver:
    Bir kanal kapatılacaksa yalan haber yapmaktan a haber kapatılmalıdır 8 12 Yanıtla
    ali tartan ali tartan:
    Yalan denince akla gelen ilk iki kanal now ve halk tv olsa gerek 0 0
  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Allah sonumuzu hayiretsin. Hangi beyinle sokaga cagiriyor. Körmüsün be Cahil Avrupa daki olan olaylari Güzelim Ülkem böyle mi olmasini istiyorsun sokaga cagirdin ne olduonca kisinin emegini alinterini atalarinin mezarlarini yiktirdin yeter artik yaptiklariniz. Birgünde Ülken ile gurur duy. 13 4 Yanıtla
    Mesut Vatansever Mesut Vatansever:
    Bunların amacı zaten Avrupa deki kargaşayı ülkemize sokup seçimle 25 senedir alamadıklarını sokak kargaşası ile almak! Ama bitti bunlar artık yemiyor halkımız 4 1
  • Enver zincirkıran Enver zincirkıran:
    burası TÜRKİYE CUMHURİYETİ avrupa değil densiz boş konuşmuşsun yine kimse seni ciddiye almaz 11 3 Yanıtla
  • Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Bu fon olayında milletin mağdur etmeye değdi mi, ne olacak milyarlar kazandınız da sende bir kap yemekle duyacaksın bende, bir ezan ile geldik bir ezan ile gideceğiz, Nisa suresi 29 ayeti derki; İnsanların malını hileyle veya haksız yollarla elde etmeyin. Olaylar nerelere geldi, borsa batıyor, yatırımcılar ve şirketler zarar görüp batıyor, millet iyice mutsuz oldu, değdi mi? 5 3 Yanıtla
    Mesut Vatansever Mesut Vatansever:
    Her zaman bir boşluk bekleyen tiplerdensin, felaket tellallığı yapıp hükümeti seçimsiz devirme peşindesiniz! Kime hizmet ediyorsanız onun yanına gidin 3 1
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