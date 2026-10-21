90. dakikada gelen gol Fenerbahçe\'ye servete mal oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Slavia Prag karşısında galibiyeti son dakikada kaçırdı. İlk 11 dakikada iki gol bulan sarı-lacivertliler, 90. dakikada gelen golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

11 DAKİKADA İKİ GOL ATTILAR

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 4. dakikada Oğuz Aydın ve 11. dakikada Mason Greenwood'un golleriyle 2-0 öne geçti.

Konuk ekip, 15. dakikada Provod'un golüyle farkı bire indirdi. Uzun süre 2-1'lik üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, 90. dakikada Kacor'un attığı gole engel olamadı.

14 YIL SONRA AYNI KADER

Fenerbahçe, Eylül 2012'de Marsilya ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Avrupa kupalarında ilk kez iki farklı öne geçtiği bir karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı. Sarı-lacivertliler böylece 14 yıl sonra benzer bir hayal kırıklığı yaşadı. Fenerbahçe ayrıca Ekim 1990'daki Vitoria Guimaraes karşılaşmasının ardından Avrupa kupalarında ilk 11 dakikada iki gol bulduğu ikinci maçını oynadı.

1,4 MİLYON EURO BİR ANDA UÇTU

Son dakika golü, Fenerbahçe'nin elde edeceği geliri de etkiledi. Paylaşılan prim hesaplamasına göre Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet için 2,1 milyon euro, beraberlik için ise 700 bin euro ödeme yapılıyor.

Slavia Prag'ı mağlup etmesi halinde 2,1 milyon euro kazanacak olan Fenerbahçe, beraberlik nedeniyle 700 bin euro ile yetindi. Böylece sarı-lacivertliler 1,4 milyon euroluk ek gelir fırsatını kaçırdı.

3 MAÇTA 2 PUAN

Şampiyonlar Ligi'ne Roma beraberliğiyle başlayan Fenerbahçe, ardından Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Slavia Prag karşısında da galibiyete ulaşamayan sarı-lacivertliler, üç maç sonunda 2 puanda kaldı. İki beraberlikten elde edilen toplam maç sonucu primi ise verilen hesaplamaya göre 1,4 milyon euro oldu.