Çin devlet şirketleri, New York Borsası'ndan çekiliyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC), son yıllarda çok sayıda Çinli şirketi, Yabancı Şirketleri Hesap Verebilir Kılma Yasası (HFCAA) kapsamında denetim kapsamına aldı. Yasa, ABD'nin hesap denetimi şartlarını 3 yıl üst üste yerine getirmemeleri halinde borsalardan çıkarılmasını öngörüyor.

South China Morning Post'un haberine göre, China Life, PetroChina, Sinopec , Chalco ve Sinopec Şanghay Petrokimya Şirketi, Hong Kong Borsası'na yaptıkları bildirimlerde Amerikan borsasındaki hisse işlemlerine son vereceklerini duyurdu.

Kaynak: AA

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