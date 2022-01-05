Üye Girişi
Çin'de dijital yuan mobil uygulaması hizmete girdi - Son Dakika

Çin'de dijital yuan mobil uygulaması hizmete girdi

05.01.2022 20:17
Çin'de dijital yuan mobil uygulaması hizmete girdi

Çin Merkez Bankası, dijital para birimi "e-CYN" (yuan) için elektronik cüzdan olarak kullanılmak üzere mobil uygulamayı kullanıma sundu.

Çin Merkez Bankası, dijital para birimi "e-CYN" (yuan) için elektronik cüzdan olarak kullanılmak üzere mobil uygulamayı kullanıma sundu.

Caixin'in haberine göre, Apple'ın iOS ve Google'ın Android mağazalarında mevcut olan uygulama, pilot proje olarak 12 şehir ve bölgede kullanıma açıldı.

Dijital Para Birimi/Elektronik Ödeme (DC/EP) olarak adlandırılan sistemin pilot uygulamasına dahil edilen kişi ve kuruluşlar, uygulamayı cihazlarına indirerek elektronik cüzdan olarak kullanabilecek.

Kullanıcılardan dijital cüzdanlarını oluştururken aracı olarak kamu bankaları Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank, Bank of Communications, Postal Savings Bank of China, çok ortaklı China Merchants Bank veya çevrimiçi bankacılık hizmetleri WeBank (Tencent) ve Mybank (Ant Grup) arasından birini ataması istendi.

Uygulamanın deneme versiyonu, Şanghay, Şıncın, Çıngdu, Çangşa, Sucou, Şian, Çingdao, Dailan şehirleri, Hainan eyaleti, Hıbey eyaletindeki Şiaongan Yeni Bölgesi, Kış Olimpiyatları'nın düzenleneceği Pekin ve Canjiakou şehirlerindeki tesis ve alanların içinde olduğu 12 şehir ve bölgede hizmete sunuldu.

Dijital yuan cüzdanı olanlar banka hesapları ile cüzdanları arasında ve diğer kullanıcılarla para transferleri, ayrıca çevrim içi ve dışı ödemeler yapabilecek.

Çin resmi dijital para biriminde lider olmayı hedefliyor

Çin Merkez Bankası, daha önce bağımsız dijital para birimlerinin işlem görmesini yasaklamıştı. Pekin yönetimi, "e-CYN" olarak da adlandırılan resmi dijital para birimiyle dünyada bu alanda öncü olmayı hedefliyor. 2014'ten bu yana geliştirilen dijital yuan ilk kez Şıncın şehri ve Şiaongan Yeni Bölgesi'ndeki pilot uygulamalarda kullanılmaya başlanmıştı.

Merkez Bankası'nın Dijital Para Araştırma Enstitüsünün Başkanı mu Çangçun, Ekim 2021'de yaptığı açıklamada, pilot uygulamalarda kapsamında 140 milyon bireysel ve 10 milyon kurumsal dijital yuan cüzdanı yaratıldığını, para alışverişinin 62 milyar yuana (9,76 milyar dolara) ulaştığını bildirmişti.

Çevrim içi ödeme sistemleri yaygın olarak kullanıldığı Çin'de nakit para kullanımı halihazırda oldukça azalmış durumda. Mobil ödeme sistemlerinde lider konumdaki Çin'de Alibaba'nın ortaklığı Ant Grup'un sahibi olduğu Alipay ve Tencent Holding'in sahibi olduğu WeChat Pay ödeme servisleri yaygın olarak kullanılıyor.

Merkez Bankasının geliştirdiği yeni dijital para biriminin halihazırda büyüyen çevrim içi ve mobil ödeme altyapılarının gelişimine katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.

YORUMLAR
500

Çin Halk Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Tencent, Pilot, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çin'de dijital yuan mobil uygulaması hizmete girdi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika: Türkiye-Ermenistan Özel Temsilcileri toplantısı 14 Ocak'ta Moskova'da gerçekleşecek Son Dakika: Türkiye-Ermenistan Özel Temsilcileri toplantısı 14 Ocak'ta Moskova'da gerçekleşecek         
20:05
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21
Yerli otomobil, ABD'de görücüye çıkıyor Yerli otomobil, ABD'de görücüye çıkıyor         
15:23
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48
Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
12:31
Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi         
11:21
Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu         
10:26
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var! Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var!         
09:50
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49

Son Dakika Haberleri
20:04 Son Dakika: Türkiye-Ermenistan Özel Temsilcileri toplantısı 14 Ocak'ta Moskova'da gerçekleşecek
19:55 Son Dakika: Türkiye'de 5 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 143 kişi vefat etti, 66 bin 467 yeni vaka tespit edildi
19:48 Süper Kupa sahibini buluyor! Beşiktaş ve Antalyaspor'un finaldeki ilk 11'leri belli oldu
19:40 AK Partili üyenin kendisine "geri zekalı" demesine sinirlenen Tanju Özcan adeta çıldırdı
19:34 Erdoğan ve Bahçeli'nin sürpriz görüşmesinde gözler masadaki ayrıntıya takıldı
19:28 Can güvenliği tehlikede! Tecavüzden yatan Mendy başka bir hapishaneye götürüldü
19:22 ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin kızının iPhone telefon kullanması İranlılardan tepki çekti
18:43 Ahmet Çakar'dan bomba paylaşım! Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe'ye gidişini kutladılar
18:20 Ekrem İmamoğlu, yürüyen merdivene ters binen kedi paylaşımı ile Kılıçdaroğlu'na gönderme mi yaptı? CHP'den açıklama geldi
18:03 Fenerbahçe'nin gündemindeki Löw'ün istediği tutar belli oldu! Yıllık 4.5 milyon talep etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 20:24:50. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'de dijital yuan mobil uygulaması hizmete girdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement