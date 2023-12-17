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Çin'de Fosil Yakıt Üretimi ve İthalatı Arttı - Son Dakika
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Çin'de Fosil Yakıt Üretimi ve İthalatı Arttı

Çin'de petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıt üretimi ve ithalatı, 2023'ün 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Kömür üretimi yüzde 2,9, ham petrol üretimi yüzde 1,8 ve doğal gaz üretimi yüzde 6 arttı. Kömür ithalatı yüzde 62,9, ham petrol ithalatı yüzde 12,1 ve doğal gaz ithalatı yüzde 8,5 yükseldi.

Çin\'de Fosil Yakıt Üretimi ve İthalatı Arttı
17.12.2023 - 09:29,
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Çin'de petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıt üretimi ve ithalatı, 2023'ün 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, ocak-kasım döneminde kömür üretimi yıllık yüzde 2,9, ham petrol üretimi yüzde 1,8 ve doğal gaz üretimi yüzde 6 arttı.

Söz konusu dönemde, kömür ithalatı yüzde 62,9, ham petrol ithalatı yüzde 12,1 ve doğal gaz ithalatı yüzde 8,5 yükseldi.

Kömür üretimi, 11 ayda 4,24 milyar tona ulaştı. Aynı dönemde yıllık 4,27 milyar ton kömür ithal edildi.

Devlete ait kömür tedarikçi şirketlerin Avustralya'dan ithal kömüre iki yıldır uyguladığı gayriresmi boykotu bu yılın başından itibaren sonlandırmasıyla kömür ithalatı iç üretimi aşacak düzeyde arttı. İthal kömürün fiyatının daha avantajlı olması da artışta etkili oldu.

Ham petrol üretimi 11 ayda 191,25 milyon tona, petrol ithalatı da 515,65 milyon tona çıktı.

Doğal gaz üretimi de 209,6 milyar metreküpe ulaştı. Doğal gaz ithalatı ise 107,4 milyon ton oldu.

Kaynak: AA
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