Çin'de Genç İşsizlik Oranı Düştü
Çin'de Genç İşsizlik Oranı Düştü

19.03.2026 16:15
Çin'de 16-24 yaş grubundaki işsizlik %16,1'e gerileyerek hala genel oranlardan yüksek seyrediyor.

Çin'de genç işsizlik oranının, şubatta önceki aya kıyasla 0,2 puan azalarak yüzde 16,1 olduğu bildirildi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Şubat 2026 dönemine ilişkin yaş gruplarına göre işsizlik oranlarını açıkladı.

Buna göre, nüfusun çalışma çağının başlangıcındaki 16-24 yaş grubunda işsizlik oranı ocakta yüzde 16,3 iken şubat sonunda yüzde 16,1'e geriledi.

Genç işsizlik oranı önceki aya göre düşüş gösterse de genel işsizlik oranına kıyasla yüksek seyrini sürdürdü. UİB, bu hafta kentlerdeki genel işsizlik oranının şubat sonu itibarıyla yüzde 5,3 olduğunu bildirmişti.

Genç işsizlik, genel işsizlikten yüksek

Ülkede genç nüfustaki işsizlik oranının uzun süredir genel işsizlik oranının oldukça üzerinde seyretmesi dikkati çekiyor.

UİB, genç işsizliğin Temmuz 2023'te yüzde 21,3 ile rekor seviyeye ulaşmasının ardından yaş gruplarına göre işsizlik verilerini açıklamayı durdurmuştu. Aralık 2023'te ise öğrenimine devam eden lise ve üniversite öğrencilerinin hariç tutulduğu yeni hesaplama yöntemine geçilmişti.

Ağustos 2025'te yüzde 18,9'a ulaşan genç işsizlik oranı, yeni hesaplama yöntemine geçilmesinin ardından kaydedilen en yüksek seviyede olmuştu.

Ülkede genç işsizlik oranı 6 aydır geriliyor. Genç işsizlik, Eylül 2025'te yüzde 17,7, Ekim 2025'te yüzde 17,3, Kasım 2025'te yüzde 16,9, Aralık 2025'te yüzde 16,5 ve Ocak 2026'da yüzde 16,3 olmuştu.

Çin'de 2025 yazında yaklaşık 12,2 milyon öğrencinin mezun olduğu tahmin ediliyor.

Genç işsizlik oranının yüksek seyretmesi, ülkede iç ekonomik sorunlar ile dış belirsizliklerin istihdam üzerindeki olumsuz etkisinin sürdüğüne işaret ediyor.

Kaynak: AA

