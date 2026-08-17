Çin'de Konut Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Çin'de Konut Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor

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Çin'de Temmuz 2026'da konut fiyatları, yatırımlardaki azalma nedeniyle gerileme gösterdi.

Çin'de gayrimenkul yatırımları ve satışlardaki azalmaya bağlı olarak konut fiyatlarındaki düşüş temmuzda da devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, Temmuz 2026'da ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentin çoğunda yeni ve ikinci el konut fiyatları yıllık bazda geriledi.

Yeni konut fiyatları, Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın'ın dahil olduğu "birinci kuşak kentler"de yıllık yüzde 1,1, "ikinci kuşaktaki" 31 büyük ölçekli kentte yüzde 2,8, "üçüncü kuşaktaki" 35 orta ölçekli kentte yüzde 4,2 azaldı.

Ülkenin en büyük nüfusa sahip kenti Şanghay'da yeni konut fiyatları yüzde 3 artarak birinci kuşak kentler arasında istisna oluşturdu.

Yeni konut fiyatları, birinci kuşak kentlerde aylık bazda yüzde 0,1 azalırken önceki 4 ayda toparlanma eğilimi sona erdi.

İkinci el konut fiyatları ise birinci kuşak kentlerde yıllık yüzde 3,7, ikinci kuşak kentlerde yüzde 5,1 ve üçüncü kuşak kentlerde yüzde 5,8 geriledi.

Çin'de yeni konut fiyatları Nisan 2022'den bu yana yıllık bazda geriliyor.

Kovid-19 salgını sonrası gayrimenkul yatırımlarındaki düşüş ve emlak piyasasındaki daralma konut fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'de Konut Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor - Son Dakika

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