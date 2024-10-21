Çin'de Kredi Faizlerinde İndirim

Ekonomi

Çin'de kurumsal krediler ve emlak kredileri için gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) 25'er baz puanlık indirim açıklandı.

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,35'ten yüzde 3,1'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,85'ten yüzde 3,6'ya düşürüldü.

Çin'deki 18 bankanın, Merkez Bankasının borçlanma faizi üzerine koydukları kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında en son temmuz ayında 10'ar baz puanlık indirim yapılmış, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,45'ten yüzde 3,35'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,95'ten yüzde 3,85'e çekilmişti.

Öncesinde şubat ayında, gayrimenkul sektörünü canlandırmak amacıyla, emlak kredileri için referans kabul edilen 5 yıl vadeli kredi faizi oranı 25 baz puan düşürülmüştü. 5 yıl vadeli kredi faizi oranı yüzde 4,20'den yüzde 3,95'e çekilirken, kurumsal krediler için referans olan 1 yıl vadeli faiz oranı yüzde 3,45'te bırakılmıştı.

Gayrimenkul yatırımlarındaki düşüş

Çin'de gayrimenkul sektörü ve konut piyasasında Kovid-19 salgını ile başlayan daralma, son 3 yıldır ülkede ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyen faktörlerin de başında yer alıyor.

2022'de yıllık bazda yüzde 10 azalan gayrimenkul yatırımları, 2023'te de yüzde 9,6 azalarak gerilemeye devam etmişti.

Gayrimenkul yatırımları 2024'ün ilk 9 ayında da yüzde 10,1 azalarak son iki yıldaki düşüşünü sürdürmüştü.

Hükümetin, gayrimenkul sektöründe ve özel sektörde büyümeyi teşvik etmeye yönelik politikalarının henüz sonuç vermediği gözleniyor.

Konut piyasasında canlanma hedefleniyor

Faiz kararıyla, gayrimenkul sektöründeki daralmaya karşı emlak ve kredi piyasasının canlanması, bireyler ve işletmeler üzerindeki yükün hafiflemesi hedefleniyor.

Çin medyasındaki yer alan hesaplamalara göre, yeni faizlerle, 1 milyon yuanlık (140 bin dolar) emlak kredisi olan bir vatandaşın aylık asgari ödemesi 141,5 yuana (19,9 dolar) kadar gerileyecek.

Çin Merkez Bankasının (PBoC), olağan koşullarda gösterge faizlerin belirlenmesinden önce açıklaması gereken politika faizi niteliğindeki 1 yıl vadeli borçlanma faizinin (MLF) ise 25 Ekim'de açıklanacağı bildirildi.

Analistler, gösterge faiz oranlarındaki indirime politika faizinde indirimin eşlik etmemesi halinde bankalar üzerindeki baskının artabileceğine ve yeni sıkıntılar yaşanabileceğine işaret ediyor.

Çin'de geçen hafta açıklanan 3. çeyrek büyüme rakamları, Çin ekonomisinin ilk üç çeyrekte hükümetin bu yıl için öngördüğü büyüme hedefinin gerisinde kaldığını ortaya koyarken Merkez Bankası Başkanı Pan Gongşıng, 18 Eylül'de Pekin'deki Finans Caddesi Forumu'nda yaptığı konuşmada "ekonomiye güçlü makro destek" mesajı vermişti.

Pan, banka ve kredi kuruluşları için zorunlu karşılık oranlarında eylüldeki 50 baz puanlık indirimin ardından dördüncü çeyrekte 25 ila 50 baz puanlık bir indirim daha yapabileceklerini ve faiz oranlarında da buna mukabil indirimler yapılabileceğini ifade etmişti.