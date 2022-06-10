Çin'de mayısta tüketici fiyatları yüzde 2,1 ve üretici fiyatları yüzde 6,4 arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de mayısta tüketici fiyatları yüzde 2,1 ve üretici fiyatları yüzde 6,4 arttı

10.06.2022 15:37
Çin'de mayısta tüketici fiyatları yüzde 2,1 ve üretici fiyatları yüzde 6,4 arttı

Çin'de mayıs ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 2,1 ve üretici fiyatları ise yüzde 6,4 yükseldi.

Çin'de mayıs ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 2,1 ve üretici fiyatları ise yüzde 6,4 yükseldi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ülkede fiyat artışlarına ilişkin mayıs ayı verilerini açıkladı. Buna göre, Çin'de Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1, Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ise yüzde 6,4 artış gösterdi.

İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarının hesaplandığı ÜFE'deki artış oranı önceki aya göre 1,6 puan azalırken, enflasyonun temel göstergesi sayılan TÜFE'deki artış sabit kaldı.

Gıda fiyatları enflasyonu yüzde 1,3, gıda dışı enflasyon yüzde 2,1 oldu.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,2, ÜFE ise yüzde 0,1 artış gösterdi.

Tüketici fiyatlarındaki artış, nisan ve mayıs aylarında ülkenin en büyük şehri Şanghay başta olmak üzere çok sayıda şehirde uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının üretimde ve tüketimde yarattığı negatif etkilerden ve tedarik zincirlerinde yol açtığı aksaklıklardan, üretici fiyatları ise küresel hammadde ve enerji fiyatlarındaki artışlardan etkilendi.

YORUMLAR
500
Çin Savunma Bakanından, ABD'ye 'Tayvan için gerekirse savaşırız' uyarısı Çin Savunma Bakanından, ABD'ye 'Tayvan için gerekirse savaşırız' uyarısı Xi Jinping'den, Çin'in 'Ana Nehri' Yangtze'nin Korunması Üzerine Mesajlar Xi Jinping'den, Çin'in 'Ana Nehri' Yangtze'nin Korunması Üzerine Mesajlar Çin İş Topluluğu, Kenya'daki Gecekondu Okuluna Malzeme Bağışladı Çin İş Topluluğu, Kenya'daki Gecekondu Okuluna Malzeme Bağışladı
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'de mayısta tüketici fiyatları yüzde 2,1 ve üretici fiyatları yüzde 6,4 arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
17:03 İYİ Partili Oral, "Alevi" çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'na özür ziyaretinde bulundu!
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
16:25 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nın esnaf ziyaretinde "çakal" gerginliği! Apar topar camiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 19:27:09. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'de mayısta tüketici fiyatları yüzde 2,1 ve üretici fiyatları yüzde 6,4 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement