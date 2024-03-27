Çin'de Sanayi Şirketlerinin Karı Yüzde 10,2 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Çin'de Sanayi Şirketlerinin Karı Yüzde 10,2 Arttı

Çin'de sanayi şirketlerinin karı, yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 artış kaydetti. Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, Ocak-Şubat 2024 döneminde 914,06 milyar yuana ulaştı. Makine imalat sanayisinde karlılık yüzde 28,9 artarak toplam kar artışının yüzde 6,7'sini oluşturdu. Tüketici ürünleri imalat sanayisinde ise geçen yıl azalan karlılık, bu yılın ilk iki ayında yüzde 12,9 artış kaydetti.

27.03.2024 11:23
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Çin'de sanayi şirketlerinin karı yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 artış kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,77 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, Ocak-Şubat 2024 döneminde 914,06 milyar yuana (yaklaşık 126,45 milyar dolar) ulaştı.

Söz konusu dönemde 41 sanayi kolunun 29'u kar artışları bildirilirken toplam karlılık, yıllık bazda yüzde 10,2 arttı.

Makine imalat sanayisinde karlılık yüzde 28,9 artarak toplam kar artışının yüzde 6,7'sini oluşturdu.

Öte yandan tüketici ürünleri imalat sanayisinde geçen yıl yüzde 1,1 azalan karlılık, bu yılın ilk iki ayında yüzde 12,9 artış kaydetti.

Çin'de sanayi kuruluşlarının karları, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 2,3 azalmıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'de Sanayi Şirketlerinin Karı Yüzde 10,2 Arttı - Son Dakika

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