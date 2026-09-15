Çin'de sanayi üretimi ağustosta yükseldi, perakende satışlar yüzde 0,4 arttı

Çin'de ağustosta sanayi üretimi ihracattaki güçlü ivmeye bağlı artışını sürdürürken, zayıflayan iç talep, tüketimdeki durgunluk ve yatırımlardaki azalmayla etkisini göstermeye devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Ağustos 2026 dönemi sanayi üretimi, perakende satışlar ile yılın ilk 8 ayını kapsayan sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini açıkladı.

Buna göre, tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 artarken, temmuzdaki yüzde 0,6'lık artışın gerisinde kaldı.

Perakende satışlar yılın ilk 2 ayında yüzde 2,8, martta yüzde 1,7 ve nisanda yüzde 0,2 artarken, iç talepteki zayıflığın etkisi giderek daha fazla hissedilmişti. Mayısta yüzde 0,6 azalarak 3,5 yıl aradan sonra ilk kez düşüş kaydeden perakende satışlar, haziranda yüzde 1, temmuzda ise yüzde 0,6 artmıştı.

Yıllık cirosu 20 milyon yuanın (2,98 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, ağustosta yüzde 5,2 artarak temmuzdaki yüzde 4,5'lük artışı geride bıraktı.

İç talepteki zayıflığa karşın uluslararası piyasalarda Çin'in ihraç ürünlerine yönelik talep, sanayi üretimini destekliyor. Yılın ilk 2 ayında yüzde 6,3, martta yüzde 5,7, nisanda yüzde 4,1, mayısta yüzde 4,5 ve haziranda yüzde 5,3 artan sanayi üretimi, ihracattaki güçlü artış ivmesine bağlı yükselişini sürdürmüştü.

Yatırımlardaki gerileme sürüyor

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, yılın ilk 8 ayında yüzde 7,2 azalarak, ilk 7 aydaki yüzde 6,7'lik düşüşe kıyasla belirgin şekilde geriledi.

Sabit sermaye yatırımlarında gayrimenkul sektöründe süregelen gerilemenin etkisi hissedilmeye devam etti. Gayrimenkul yatırımları, ilk 8 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,9 azalırken, ilk 7 aydaki yüzde 19,2'lik düşüşe kıyasla daha hızlı geriledi.

Ülkede temmuzda yüzde 5,2 olan kentlerdeki genel işsizlik oranı, ağustos sonunda 0,1 puan artarak yüzde 5,3 oldu.