Çin'de Tüketici ve Üretici Fiyatlarındaki Durgunluk Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Çin'de Tüketici ve Üretici Fiyatlarındaki Durgunluk Devam Ediyor

Çin\'de Tüketici ve Üretici Fiyatlarındaki Durgunluk Devam Ediyor

Çin'de tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüş mayısta da devam etti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,3 yükselirken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 1,4 geriledi. Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE, mayısta nisandaki gibi yıllık yüzde 0,3 artış kaydederek durgun seyrini sürdürdü. Üretici fiyatları ise 20 aydır süregelen gerilemeyle yüzde 1,4 düştü. İç talepteki zayıflık, yerel yönetimlerin borç riskleri ve gayrimenkul sektöründeki düşüş, Çin'in büyümesini olumsuz etkilemeye devam ediyor.

12.06.2024 09:35
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Çin'de tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüş mayısta da devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin Mayıs 2024 verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,3 yükselirken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 1,4 geriledi.

Mayısta tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüşle deflasyon eğilimi hissedilmeye devam etti.

Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE, mayısta nisandaki gibi yıllık yüzde 0,3 artış kaydederek durgun seyrini sürdürdü.

Şubatta Ay Yeni Yılı'nın kutlandığı Bahar Bayramı tatil döneminde artan harcamaların etkisiyle 6 ay sonra ilk kez yükselen TÜFE, bundan önceki son artışını Ağustos 2023'te kaydetmiş, eylülde sabit kaldıktan sonra 2023'ün son çeyreğinde negatif seyre girmişti.

TÜFE, bu yıl ocak ayında yüzde 0,8 gerileyerek Eylül 2009'dan bu yana yıllık bazda en hızlı düşüşünü kaydetmişti.

Üretici fiyatları 20 aydır geriliyor

Üretici fiyatlarında 19 aydır devam eden gerileme mayısta da sürdü. İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE yüzde 1,4 düştü.

ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde kaydedilen gerileme 2023 boyunca devam etmişti.

Üretici fiyatları, bu yılın ocak ayında yıllık bazda yüzde 2,5, şubatta 2,7, martta 2,8 ve nisanda yüzde 2,5 azalmıştı.

İç talepteki zayıflık, yerel yönetimlerin borç riskleri ve gayrimenkul sektöründeki düşüş, dünyanın en büyük 2'nci ekonomisi Çin'in büyümesini olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Dünyada Kovid-19 salgını sonrasında başta gelişmiş ekonomiler olmak üzere enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde, Çin'de ters yönlü eğilimin kökleştiği gözlemleniyor.

Kaynak: AA

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