Çin'den Yerel Yönetimlere Borç Tahvili Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Çin'den Yerel Yönetimlere Borç Tahvili Desteği

Çin, yerel yönetimlerin borçlarını hafifletmek için özel borç tahvili kotasını 6 trilyon yuana çıkardı.

08.11.2024 22:48
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Çin, ekonomik büyümeyi teşvik için borç problemleri yaşayan yerel yönetimlere yönelik özel borç tahvili çıkarma kotasını 3 yıl için 6 trilyon yuana (yaklaşık 840 milyar dolar) yükseltti.

Karar, Çin'de yasama organı işlevini yerine getiren Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesinin hafta boyunca devam eden oturumunda alındı.

Yerel yönetimlere gelecek 3 yılda 2'şer trilyon yuan borçlanma imkanı tanıyan tahvil programı, borç problemleri içindeki yerel yönetimlerin yüksek maliyetli bilanço dışı borçlarını düşük faizle bütçeye taşımalarına olanak sağlayacak.

Çin hükümeti, mart ayında meclise sunduğu 2024 yılı bütçe teklifinde büyümeyi teşvik için borç problemleri yaşayan yerel yönetimlere 3 yılda toplam 3,9 trilyon yuan (yaklaşık 540 milyar dolar) değerinde özel amaçlı borç tahvili çıkarma kotası tanınacağını duyurmuştu.

"Merkezi hükümetin daha fazla borçlanma ve bütçe açığı imkanı var"

Maliye Bakanı Lan Fo'an, tahvil programının yerel yönetimler üzerindeki likidite baskısını kaldıracağını ve kaynakların ekonomik kalkınmaya sarf edilmesini sağlayacağını belirtti.

Yasama oturumunun ardından ekonomiyi canlandırmaya yönelik doğrudan bir tedbir açıklanmazken, Bakan Lan gelecek yılın bütçesinde daha fazla destek politikasına yer verileceği vaadinde bulundu.

Lan, "Merkezi hükümetin hala daha fazla borçlanma ve bütçe açığını artırma imkanı var. Şu anda bütçe politikasında sonraki adımı etkin şekilde planlıyor ve dönemsel etkilere karşı uyarlamalar yapıyoruz." dedi.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'de çeşitli düzeylerdeki yerel yönetimlerin borçlarının 2028 yılında 12 trilyon yuana (1 trilyon 680 milyar dolara) ulaşması bekleniyor. Söz konusu borç problemi Çin'in ekonomik büyümesini ve yerel düzeydeki kalkınmasını engelleme riski taşıyor.

Ekonomik büyüme yıllık hedefin altında

Çin ekonomisi, bu yılın ilk 9 ayın yüzde 4,8 büyüyerek, hükümetin yıl sonunda "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefinin altında performans göstermişti.

Çin'de yerel yönetimlerin borç problemleri, gayrimenkul sektöründeki düşüş, zayıflayan iç talep ve fiyatlarda deflasyon eğilimi gibi kronikleşen problemler ekonomik büyümeyi olumsuz etkiliyor.

Hükümet ve ekonomi yönetiminden sorumlu kurumlar, son bir ayda bazı canlandırma tedbirleriyle ekonomik büyümeyi teşvik etmeye yönelik adımlar atsa da bunların etkileri reel ekonomide yeni görülmeye başladı.

İmalat sanayinde ekonomik aktivite, ekimde 5 ay aradan sonra ilk kez genişleme seyrine girmişti. Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde 0,3 puan artarak 50,1'e yükselmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Maliye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'den Yerel Yönetimlere Borç Tahvili Desteği - Son Dakika

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