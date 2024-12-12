Çin Ekonomik Çalışma Konferansı Sona Erdi

Ekonomi

Çin'de merkezi hükümetin yıllık Ekonomik Çalışma Konferansı'nın sona erdiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, toplantıda, Devlet Başkanı ve Komünist Parti Genel Sekreteri Şi Cinping ile hükümet ve parti ileri gelenleri, bu yılki ekonomik durumu ve gelecek yıla ilişkin politikaları ele aldı.

Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyi ile ülkeyi yöneten Komünist Partinin Merkez Komitesinin her yıl aralıkta düzenlediği basına kapalı toplantı, ekonomik politikaların şekillenmesi açısından önem taşıyor.

Bu yılki toplantı, Çin ekonomisinde kırılganlık işaretlerinin sürdüğü kritik bir dönemde yapıldı.

Toplantıda, dış koşulların olumsuz etkilerinin derinleşmesine ve ekonomide halen çok sayıda zorluk ve sınamalar olmasına karşın Çin ekonomisinin yukarı yönlü eğiliminin değişmediği belirtildi.

Bütçe açığının ve iç borçlanmanın artırılması

İç talebin geliştirilmesi için bütçe açığı oranının, yatırımların sürdürülmesi için de iç borçlanmanın artırılması gereğine işaret edilen toplantıda, 2021-2025 yıllarını kapsayan 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı hedeflerine "yüksek kaliteli" şekilde ulaşılmasının öneminin altı çizildi.

Toplantıda bu yılın ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerinin kısa süre içinde yakalanacağı ifade edildi.

2025'te tüketimin teşvik edilmesine yönelik kampanyaların yürütüleceği ve yatırımların kamu harcamalarıyla artırılacağı vurgulanan toplantıda, Çin'in gelecek yılda istikrarlı ekonomik büyümeyi sürdürmesi, istihdamı, fiyat istikrarını ve ödemeler dengesini koruması gerektiği kaydedildi.

Toplantıda otoritelerin faiz ve zorunlu karşılık oranlarında zamanında indirimler yapması gerektiğine işaret edildi.

Büyüme hedefi

Ekonomik Çalışma Konferansı'nda gelecek yılın büyüme hedefi ana hatlarıyla belirleniyor ancak kamuoyuna açıklanmıyor.

Hükümetin 2024'te olduğu gibi 2025 yılı için de yüzde 5 civarında büyüme hedefi belirlemesi bekleniyor.

Çin, 2035 yılına gelindiğinde gayrisafi yurt içi hasılasını (GSYH) 2020 seviyesinin iki katına çıkarmayı hedefliyor. Bunun için ekonominin her yıl en az yüzde 4,8 büyümesi gerekiyor.

Ancak yerel yönetimlerin borç problemleri, gayrimenkul sektöründeki düşüş, iç talepteki zayıflık ve fiyatlardaki deflasyon eğilimi büyümeyi baskılayan faktörler olarak öne çıkıyor.

Çin ekonomisi, bu yılın 9 ayında yüzde 4,8 büyüyerek, hükümetin yıl sonunda "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefinin altında performans göstermişti.

Çin hükümetinin yeni yıl için belirlediği büyüme, bütçe açığı, yerel borç tahvili kotası ve işsizlik hedefleri, Mart 2025'te yapılacak Ulusal Halk Kongresi Genel Kurulunda onaylandıktan sonra duyurulacak.