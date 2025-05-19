Çin Ekonomisinde Pozitif Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Çin Ekonomisinde Pozitif Seyir

Çin'de nisan ayı iç ekonomik göstergeleri, dış şoklara rağmen olumlu bir tablo sergiliyor.

19.05.2025 11:17
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Çin'de nisan ayında iç ekonomik göstergeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklı tarife artışlarıyla tırmandırdığı ticaret geriliminin yarattığı dış şoka rağmen pozitif seyir izledi.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Ocak-Nisan 2024 dönemine ait sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini açıkladı.

Nisanda perakende satışlar yıllık bazda yüzde 6,1, sanayi üretimi yüzde 5,1 artarken, sabit sermaye yatırımları ilk 4 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 yükseldi.

Üretim, tüketim ve yatırımlar önceki aya kıyasla daha düşük ivmeyle de olsa artmayı sürdürürken tarife restleşmesinin yarattığı dış şoka karşı direnç işareti verdi.

Üretim ve iç talep direnç gösterdi

Yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,77 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 arttı. Sanayi üretimindeki artış, marttaki yüzde 7,7'lik artışın gerisinde kalsa da dış talep baskısına karşı direnç gösterdiği şeklinde yorumlandı.

Sanayi üretimi ocak ve şubat aylarında yüzde 5,9, martta ise yüzde 7,7 artış kaydetmişti.

Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise marttaki yüzde 5,9'luk artışın ardından nisanda yüzde 5,1 yükseldi.

Perakende satışlar da ocak ve şubat aylarında yüzde 4, martta ise yüzde 5,9 artmıştı.

Hükümet, tarife artışlarıyla engellenen dış talebi dengelemek amacıyla iç talebi canlandırmaya yönelik politikalara öncelik vereceğini bildirmişti.

Gayrimenkul yatırımlarındaki düşüş sürüyor

Öte yandan altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, ilk 4 ayda yıllık yüzde 4 artarken, ilk 3 aydaki yüzde 4,2'lik artışın gerisinde kaldı.

Ocak-Nisan döneminde altyapı yatırımları yüzde 5,8, imalat yatırımları yüzde 8,8 arttı.

Bu arada gayrimenkul sektöründe son 3 yıldır süregelen düşüşün etkisi nisanda da devam etti. İlk çeyrekte 9,9 düşüş kaydeden gayrimenkul yatırımları, ilk 4 ayda yüzde 10,3 geriledi.

Gayrimenkul yatırımları hariç tutulduğunda sabit sermaye yatırımları ilk 4 ayda yüzde 8 arttı.

Ülkede martta yüzde 5,2 olan kentlerdeki genel işsizlik oranı nisan sonu itibarıyla yüzde 5,1'e geriledi.

ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı.

Görüşmelerin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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