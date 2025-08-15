Çin Ekonomisinde Yavaşlama İşaretleri

ABD'nin başlattığı tarife artışlarının yarattığı belirsizliğin etkilerini hissetmeyi sürdüren Çin ekonomisinde temmuzda üretim, tüketim ve yatırımlardaki artışın, önceki aylara göre yavaşladığı gözlendi.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Temmuz 2025 dönemi sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini açıkladı.

Temmuzda sanayi üretimi yüzde 5,7, perakende satışlar yüzde 3,7 artarken sabit sermaye yatırımları, ilk 7 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 yükseldi.

Üretim, tüketim ve yatırımların ivmesi, önceki aya kıyasla azalırken ekonomide tarife belirsizliğinin etkileri hissedilmeye devam edildi.

Üretim ve tüketimin ivmesi azaldı

Yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,79 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 arttı. Sanayi üretimindeki artış, hazirandaki yüzde 6,8'lik artışın gerisinde kaldı.

Sanayi üretimi, ocak ve şubat aylarında yüzde 5,9, martta yüzde 7,7, nisanda yüzde 6,1, mayısta 5,8 ve haziranda 6,8 artış kaydetti.

Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise temmuzda yüzde 3,7 artarken hazirandaki yüzde 4,8'lik artışın gerisine düştü.

Perakende satışlar, ocak ve şubat aylarında yüzde 4, martta yüzde 5,9, nisanda yüzde 5,1, mayısta 6,4 ve haziranda 4,8 arttı.

Çin hükümetinin, tarife artışlarıyla engellenen dış talebi dengelemek amacıyla iç talebi canlandırmak için uyguladığı politikaların etkisinin azaldığı gözlendi. Önceki aylarda perakende satışlar, merkezi hükümet ve yerel hükümetlerin tüketici ürünleri için uyguladığı takas teşvik programlarının etkisiyle artış ivmesi yakaladı.

Çin Ticaret Bakanlığının verilerine göre otomobil, beyaz eşya, elektronik ürünlerinde eskisini yenisiyle değiştirenlere teşvik ödemesi yapılan takas teşvik programları, 16 Temmuz itibarıyla 1,6 trilyon yuan (223 milyar dolar) satış yarattı.

Yatırımlar geriledi

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, ilk 7 ayda yıllık yüzde 1,6 artarken ilk 6 aydaki yüzde 2,8'lik artışın gerisinde kaldı.

Sabit sermaye yatırımlarındaki düşüşte gayrimenkul sektöründe son 3 yıldır süregelen gerilemenin etkisi görüldü. İlk 7 ayda yüzde 12 düşüş kaydeden gayrimenkul yatırımları, ilk 6 aydaki yüzde 11,2'lik düşüşten daha hızlı geriledi.

Gayrimenkul yatırımları hariç tutulduğunda sabit sermaye yatırımları ilk 7 ayda yüzde 5,3 arttı.

Ülkede haziranda yüzde 5 olan kentlerdeki genel işsizlik oranı, temmuz sonu itibarıyla yüzde 5,2'ye yükseldi.