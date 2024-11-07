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Ekonomi

Çin İhracatı Rekor Kırdı

Çin'de ihracat ekimde Trump bekentisiyle %12,7 artarak 309 milyar dolara ulaştı.

07.11.2024 15:21
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Çin'de ihracat, ekimde ABD'de Donald Trump'ın başkan seçileceği ve Çin'e yönelik gümrük tarifeleri artıracağı beklentisiyle yapılan ön sevkiyatlar nedeniyle rekor artış kaydetti.

Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, ekimde ihracat yıllık bazda yüzde 12,7 artışla 309 milyar dolara çıktı.

İhracattaki artış son 27 ayın en yüksek seviyesini ulaşırken eylüldeki yüzde 2,4'lük artışın oldukça üzerine çıktı.

Analistlere göre artışta Çin'deki ihracatçıların, ABD başkanlık seçimlerini Trump'ın kazanacağı ve onun başkanlığında gümrük tarifelerinin artacağı beklentisiyle büyük miktarda ön sevkiyat yapması etkili oldu.

Trump, seçim kampanyasında Çin'den ihraç edilen ürünlerin gümrük tarifelerini yüzde 60'a kadar yükseltebileceğini ifade etmişti.

Dünyanın en büyük ihracatçısı konumundaki Çin'in dış satımı 2024'ün ilk 2 ayında yüzde 7,1 arttıktan sonra martta yüzde 7,5 azalmış, nisanda yüzde 1,5, mayısta yüzde 7,6, haziranda yüzde 8,6, temmuzda yüzde 7, ağustosta yüzde 8,7 ve eylülde 2,4 yükselmişti.

İthalat azaldı

Öte yandan Çin'in ithalatı, ekimde yüzde 2,3 azalarak 213,3 milyar dolar oldu. Dış ticaret fazlası da 95,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

Çin'de iç talebin ve tüketici güveninin zayıflığının ithalatta durgunluğu getirdiği gözleniyor.

İlk 2 ayda yıllık yüzde 3,5 artış gösteren ithalat, martta yüzde 1,9 gerilemiş, nisanda yüzde 8,4, mayısta ise yüzde 1,8 artmış, haziranda yüzde 2,3 azaldıktan sonra temmuzda yüzde 7,2 artmıştı. Artış hızı ağustosta yüzde 0,5, eylülde yüzde 0,3'e gerileyerek durgun seyrini sürdürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Çin İhracatı Rekor Kırdı - Son Dakika

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