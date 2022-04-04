Çin'in Gıda Sektörü, Üretim ve Satışlarda İstikrarlı Büyüme Kaydetti - Son Dakika
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Çin'in Gıda Sektörü, Üretim ve Satışlarda İstikrarlı Büyüme Kaydetti

04.04.2022 15:39
Çin'in Gıda Sektörü, Üretim ve Satışlarda İstikrarlı Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) — Bakanlığa göre tarımsal ve yan gıda işleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5 yükselirken, gıda imalatı sektöründeki artış yüzde 7,4 oldu. Şarap, içecek ve rafine çay imalatı sektörünün endüstriyel katma değeri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,4 arttı. Ocak-Şubat […]

Çin'in Gıda Sektörü, Üretim ve Satışlarda İstikrarlı Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) — Bakanlığa göre tarımsal ve yan gıda işleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5 yükselirken, gıda imalatı sektöründeki artış yüzde 7,4 oldu. Şarap, içecek ve rafine çay imalatı sektörünün endüstriyel katma değeri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,4 arttı. Ocak-Şubat döneminde tahıl, yağ ve gıda perakende satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,9 artışla 310,26 milyar yuana (yaklaşık 48,85 milyar ABD doları) ulaşırken, içecek satışları yüzde 11,4, tütün ve alkol satışları ise yüzde 13,6 arttı.

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4 Nisan, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Çin'in Gıda Sektörü, Üretim ve Satışlarda İstikrarlı Büyüme Kaydetti - Son Dakika


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