Çin'in Guizhou Eyaleti, Büyük Veri Sektöründeki Yatırımını Artıracak - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Guizhou Eyaleti, Büyük Veri Sektöründeki Yatırımını Artıracak

31.03.2022 22:43
Çin'in Guizhou Eyaleti, Büyük Veri Sektöründeki Yatırımını Artıracak

GUİYANG, 31 Mart (Xinhua) — Guizhou Eyaleti Büyük Veri Geliştirme İdaresi'ne göre, eyalet, 2021'de büyük veri sektörüne önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,22 artışla 15,76 milyar yuan civarında yatırım yaptı. İdareye göre, aralarında veri merkezleriyle ilgili çalışmaların da yer aldığı 100'den fazla kilit projeyi hayata geçirecek olan eyalet, bu yıl 25 bin 5G baz […]

Çin'in <a class='keyword-sd' href='/guizhou/' title='Guizhou'>Guizhou</a> Eyaleti, Büyük Veri Sektöründeki Yatırımını Artıracak

GUİYANG, 31 Mart (Xinhua) — Guizhou Eyaleti Büyük Veri Geliştirme İdaresi'ne göre, eyalet, 2021'de büyük veri sektörüne önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,22 artışla 15,76 milyar yuan civarında yatırım yaptı. İdareye göre, aralarında veri merkezleriyle ilgili çalışmaların da yer aldığı 100'den fazla kilit projeyi hayata geçirecek olan eyalet, bu yıl 25 bin 5G baz istasyonu kuracak. Çin'in kapsamlı ilk büyük veri pilot bölgesi olan Guizhou, büyük veri merkezleri ve bölgesel genel merkezler kurmak isteyen sektörün önde gelen şirketleri ile dünyaca ünlü araştırma enstitülerinin ilgisini çekiyor.

YORUMLAR
500
Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'yi Ekonomik ve Ticari Meseleleri Politize Etmeye Son Vermeye Çağırdı Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'yi Ekonomik ve Ticari Meseleleri Politize Etmeye Son Vermeye Çağırdı Çin'in Yoksulluğun Azaltılması Yönünde Attığı Adımlar Dünyaya Örnek Oluyor Çin'in Yoksulluğun Azaltılması Yönünde Attığı Adımlar Dünyaya Örnek Oluyor

Çin Halk Cumhuriyeti, 31 Mart, Yatırım, Guizhou, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Çin'in Guizhou Eyaleti, Büyük Veri Sektöründeki Yatırımını Artıracak - Son Dakika


Son Dakika
22:41 Türkiye'yi gururlandırdı! Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5. kez şampiyon oldu
22:18 ABD yönetimi tarihte bir ilke imza attı: Günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakıyoruz
22:15 Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa yeniden aday oldu! Galatasaray taraftarı merakla sonucu bekliyor
21:42 Erbakan polemiğiyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Karamollaoğlu'ndan yanıt
21:37 Ali Koç, Löw ile görüşüldüğünü doğruladı! Taraftarlar sevinçten havalara uçtu
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski görüştü! İstanbul'daki müzakereler ön plandaydı
20:59 Seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesini de içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
20:46 Fenerbahçe bütün ipleri kopardı! Ozan Tufan'ın yeni sezonda Beşiktaş'a gideceği konuşuluyor
20:32 Uzmanlar kalp hastaları ve nefes darlığı çeken vatandaşları uyardı! Çöl tozu geliyor
20:28 Galatasaray'da sular durulmuyor! Kamuoyuyla paylaşılan rapordaki Fatih Terim detayına ilk tepki geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 22:51:55. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'in Guizhou Eyaleti, Büyük Veri Sektöründeki Yatırımını Artıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement