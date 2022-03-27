Çin'in Güneş Enerjisi Yatırımları Yılın İlk İki Ayında Arttı - Son Dakika
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Çin'in Güneş Enerjisi Yatırımları Yılın İlk İki Ayında Arttı

27.03.2022 12:24
Çin'in Güneş Enerjisi Yatırımları Yılın İlk İki Ayında Arttı

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) — Çin Ulusal Enerji İdaresi, Ocak-Şubat döneminde yatırımların, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 153,7'lik büyük bir sıçramayla 9,4 milyar yuana (1,47 milyar ABD doları) ulaştığını kaydetti. Söz konusu şirketlerin bu dönemde elektrik inşaat projelerine yaptığı toplam yatırım yüzde 1,9 azalarak 47,1 milyar yuana geriledi. Hidroelektrik projelerine yatırımlar geçen yılın […]

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) — Çin Ulusal Enerji İdaresi, Ocak-Şubat döneminde yatırımların, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 153,7'lik büyük bir sıçramayla 9,4 milyar yuana (1,47 milyar ABD doları) ulaştığını kaydetti. Söz konusu şirketlerin bu dönemde elektrik inşaat projelerine yaptığı toplam yatırım yüzde 1,9 azalarak 47,1 milyar yuana geriledi. Hidroelektrik projelerine yatırımlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,6 düşüşle 12,3 milyar yuana gelirken elektrik şebekesi projelerine yatırımlar yüzde 37,6 artışla 31,3 milyar yuana çıktı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, 27 Mart, Enerji, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Çin'in Güneş Enerjisi Yatırımları Yılın İlk İki Ayında Arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in Güneş Enerjisi Yatırımları Yılın İlk İki Ayında Arttı - Son Dakika
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