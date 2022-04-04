Çin'in Lojistik Sektörü Mart Ayında Daha Az İyimser - Son Dakika
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Çin'in Lojistik Sektörü Mart Ayında Daha Az İyimser

04.04.2022 17:39
Çin'in Lojistik Sektörü Mart Ayında Daha Az İyimser

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) — Sektördeki iş hacmi, yeni siparişler, istihdam, envanter ciroları ve ekipman kullanım oranlarını izleyen Lojistik Performans Endeksi Mart ayında, bir önceki aya kıyasla 2,5 yüzde puan düşüşle yüzde 48,7'ye geriledi. Endeksin yüzde 50'nin üzerinde olması genişlemeyi, yüzde 50'nin altında olması ise daralmayı işaret ediyor. Ancak CFLP Başkan Yardımcısı He Hui, Kovid-19'un […]

Çin'in Lojistik Sektörü Mart Ayında Daha Az İyimser

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) — Sektördeki iş hacmi, yeni siparişler, istihdam, envanter ciroları ve ekipman kullanım oranlarını izleyen Lojistik Performans Endeksi Mart ayında, bir önceki aya kıyasla 2,5 yüzde puan düşüşle yüzde 48,7'ye geriledi.

Endeksin yüzde 50'nin üzerinde olması genişlemeyi, yüzde 50'nin altında olması ise daralmayı işaret ediyor. Ancak CFLP Başkan Yardımcısı He Hui, Kovid-19'un bu dalgasının kontrol altına alınır alınmaz lojistik talebinin artacağını söyledi.

Yeni siparişler alt endeksi de bir önceki aya göre 0,8 yüzde puan gerileyerek yüzde 49,4 oldu. Federasyona göre, işletme maliyetleri alt endeksi yüzde 60,4'e yükselirken bu, lojistik şirketleri için daha yüksek üretim maliyetlerine işaret ediyor.

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İstihdam, 4 Nisan, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Çin'in Lojistik Sektörü Mart Ayında Daha Az İyimser - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in Lojistik Sektörü Mart Ayında Daha Az İyimser - Son Dakika
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