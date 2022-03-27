Çin Lojistik Sektörü İlk İki Ayda İstikrarlı Büyüme Bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Lojistik Sektörü İlk İki Ayda İstikrarlı Büyüme Bildirdi

27.03.2022 12:03
Çin Lojistik Sektörü İlk İki Ayda İstikrarlı Büyüme Bildirdi

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) — Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'nun yayınladığı rapora göre ülkenin sosyal lojistik değeri yılın ilk iki ayında yıllık yüzde 7,2 artışla 51,8 trilyon yuana (yaklaşık 8,13 trilyon ABD doları) yükselerek 2019'daki pandemi öncesi seviyesinin üzerine çıktı. Sanayi ürünleri lojistiği yüzde 7,5 artış gösterirken yüksek teknoloji imalatı ve ekipman imalatı lojistiğindeki […]

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) — Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'nun yayınladığı rapora göre ülkenin sosyal lojistik değeri yılın ilk iki ayında yıllık yüzde 7,2 artışla 51,8 trilyon yuana (yaklaşık 8,13 trilyon ABD doları) yükselerek 2019'daki pandemi öncesi seviyesinin üzerine çıktı. Sanayi ürünleri lojistiği yüzde 7,5 artış gösterirken yüksek teknoloji imalatı ve ekipman imalatı lojistiğindeki artışlar ise sırasıyla yüzde 14,4 ve yüzde 9,6 oldu. Lojistik sektörünün anılan dönemdeki toplam geliri yıllık yüzde 9,7 artarak 1,6 trilyon yuan oldu.

YORUMLAR
500
Akıllı Telefon Üreticisi Xiaomi 2021'de Güçlü Gelir Artışı Kaydetti Akıllı Telefon Üreticisi Xiaomi 2021'de Güçlü Gelir Artışı Kaydetti Çin Sanayi Sektörünün Karı Yılın İlk İki Ayında Yüzde 5 Arttı Çin Sanayi Sektörünün Karı Yılın İlk İki Ayında Yüzde 5 Arttı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, 27 Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Çin Lojistik Sektörü İlk İki Ayda İstikrarlı Büyüme Bildirdi - Son Dakika


Son Dakika
11:55 Babacan'ın ev sahipliğinde 6'lı zirve toplanıyor! Masada seçimi kazanırlarsa ne yapacaklarını konuşacaklar
11:44 "Kör Kahin" olarak bilinen Baba Vanga bir sonraki felaketi yazdı!
11:20 Kadirov'un paylaştığı videoda Çeçen askerlerin Mariupol'daki binalara ateş edip tekbir getirdiği görüldü
11:16 İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Rodgers Kwemoi parkur rekoru kırarak kazandı
11:16 ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: Türkiye bu şansı iyi değerlendirirse işsizlik azalabilir
10:56 Merve Boluğur'dan cesur paylaşımlar! Tulumunun fermuarını indirdi, yetmedi +18 uyarısı koydu
10:49 Üst düzey Rus komutan intihar etti! Sebebi ise tankların çoğunun kullanılamaz hale gelmesi
10:42 Uyuşturucuya karşı savaşan muhtar, 33 bin hapla yakalandı!
10:31 Milli Savunma Bakanı Akar: Mayın avlama gemilerimiz dahil hepsi görevinin başında
10:06 Kılıçdaroğlu anketlerden memnun olduğunu ifade etti: İlk kez sandığa gideceklerden umutluyum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 12:11:49. #1.13#
SON DAKİKA: Çin Lojistik Sektörü İlk İki Ayda İstikrarlı Büyüme Bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement