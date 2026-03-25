Çin, Meksika'nın Tarife Artışlarına Tepki Gösterdi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.03.2026 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Meksika'nın tarife artışlarının ticaret engeli oluşturduğunu belirterek karşı tedbir alacak.

Pekin yönetimi, Meksika'nın Çin'e ve serbest ticaret anlaşması yapmadığı diğer ülkelere yönelik tarife artışları ve diğer kısıtlayıcı tedbirler hakkında yürütülen soruşturmada, bu tedbirlerin ticaret ve yatırım engeli olduğu hükmüne varıldığını bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, soruşturma sonunda Meksika'nın tarife artışları dahil kısıtlayıcı tedbirlerinin Çin ürünleri, hizmetleri ve yatırımlarının ülke pazarına girişini kısıtladığı ve engellediği, bu suretle Çinli şirketlerin rekabetçiliğine zarar verdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu kısıtlayıcı tedbirlerin kanunlara göre Çin'e yönelik ticaret ve yatırım engeli oluşturduğuna karar verildiği ifade edilen açıklamada, Bakanlığın, ülke şirketlerinin çıkarlarını korumak üzere karşı tedbirleri uygulama yetkisi olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, karşı tedbirlerin ne olacağına dair bilgi verilmedi.

Meksika, Çin'e ve diğer ülkelere gümrük tarifelerini yüzde 35'e kadar yükseltmişti.

Pekin yönetimi, 25 Eylül 2025'te Meksika'nın serbest ticaret anlaşması yapmadığı ülkelere gümrük tarifelerini artırma planı kapsamında Çin'e yönelik ticaret ve yatırım engellerine ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Meksika, Aralık 2025'te Çin'den ve serbest ticaret anlaşması yapmadığı ülkelerden ithal ürünlerin çoğu için gümrük tarifelerini yüzde 35'e kadar yükselttiğini duyurmuştu.

ABD'nin en büyük ticaret ortakları arasında yer alan Çin ve Meksika, Başkan Donald Trump'ın tarife artışlarında hedef aldığı ilk ülkeler olmuş, Washington yönetimi Meksika ile yaptığı ticaret müzakerelerinde Çin'e uyguladığı gümrük tarifelerini yükseltmesi yönünde baskı yapmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 16:46:15. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.