Çin Merkez Bankası, 1 yıl vadeli borçlanma faizini sabit tuttu - Son Dakika
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Ekonomi

Çin Merkez Bankası, 1 yıl vadeli borçlanma faizini sabit tuttu

Çin Merkez Bankası (PBoC), politika faizi işlevi gören 1 yıl vadeli borçlanma faiz oranını yüzde 2,5'te sabit tutma kararı aldı. PBoC, Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF) ile piyasaya 182 milyar yuan nakit aktardı. Ayrıca, Ters repo işlemleri ile de 7 gün vadeli 4 milyar yuan aktarıldı. PBoC'nin, düşük enflasyon nedeniyle ihtiyatlı para politikasını sürdürdüğü gözleniyor.

17.06.2024 18:53
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Çin Merkez Bankası (PBoC), 1 yıl vadeli borçlanma faizi oranını (MLF) sabit tutma kararı aldı.

PBoC'den yapılan açıklamada, politika faizi işlevi gören oranın yüzde 2,5'te sabit tutulacağı bildirildi.

Banka, Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF) ile piyasaya yüzde 2,5 faizle 182 milyar yuan (yaklaşık 25 milyar dolar) nakit aktardı. Ters repo işlemleri ile de yüzde 1,8 faizle 7 gün vadeli 4 milyar yuan (yaklaşık 551,2 milyon dolar) aktarıldığı belirtildi.

MLF, Çin bankalarının, menkul varlıkları karşılığında Merkez Bankasından orta vadeli kredi almasına olanak sağlıyor.

Ters repo işlemlerinde ise Merkez Bankası, menkul varlıkları ileri tarihte geri satmak üzere satın alarak piyasaya nakit aktarıyor.

PBoC'nin, düşük seyreden enflasyon nedeniyle piyasalardaki büyümeyi teşvik edici parasal genişleme beklentisine karşı ihtiyatlı para politikasını sürdürdüğü gözleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Çin Merkez Bankası, 1 yıl vadeli borçlanma faizini sabit tuttu - Son Dakika

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