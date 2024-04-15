Çin Merkez Bankası (PBoC), 1 yıl vadeli borçlanma faizi oranını (politika faizi) sabit tutarken, Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF) ile piyasaya aktardığından daha fazla nakit varlığı geri aldı.
PBoC'dan yapılan açıklamada, MLF ile bankalara yüzde 2,5 faizle bir yıl vadeli 100 milyar yuan (yaklaşık 13,81 milyar dolar) aktarıldığı bildirildi.
Banka, MLF ile 17 Nisan 2023'te bankalara 170 milyar yuan (yaklaşık 23,49 milyar dolar) nakit sağlamıştı. Söz konusu kredilerin 1 yıllık vadesi dolduğu ve aynı faizle daha az para aktarıldığı için piyasadan 70 milyar yuan (yaklaşık 9,67 milyar dolar) net nakit çıkışı oldu.
Öte yandan banka, ters repo işlemleri ile de piyasaya yüzde 1,8 faizle 7 gün vadeli 2 milyar yuan (yaklaşık 276 milyon dolar) nakit sağladı. Aynı faizle 8 Nisan'da aynı miktarda ters repo işlemi yapıldığı için piyasadan aynı miktarda nakit çıkışı oldu.
Merkez Bankası açıklamasında, işlemlerin, bankacılık sistemindeki likiditeyi yeterli ve makul seviyede tutmayı amaçladığını belirtildi.
MLF, Çin bankalarının, menkul varlıkları karşılığında Merkez Bankasından orta vadeli kredi almasına olanak sağlıyor.
Ters repo işlemlerinde ise Merkez Bankası, menkul varlıkları ileri tarihte geri satmak üzere satın alarak piyasaya nakit aktarıyor.
PBoC'nin, piyasalardaki büyümeyi teşvik edici parasal genişleme beklentisine karşı ihtiyatlı para politikasını sürdürdüğü gözleniyor.
Son Dakika › Ekonomi › Çin Merkez Bankası, nakit varlıklarını geri alıyor - Son Dakika
Huawei yönetimi, Çin'de kapsamlı bir çip fabrikası daha kurmak için çalışmalara başladı. Şirket, çip sektörünün gelişeceğini öngörerek bu alana yapacağı yatırımları artıracak. Şanghay'da yapılacak olan fabrikanın, şirketin çip ihtiyacını karşılaması bekleniyor. Fabrikada üretilecek çiplerin ağırlıklı olarak akıllı telefonlar için kullanılacağı belirtiliyor. Huawei, böylece çip konusunda dışa bağımlılıktan kurtulmayı hedefliyor. Şirketin dev yatırımlarının ürün fiyatlarına etki edebileceği iddia ediliyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk toplantısını yapacak. Toplantıda İran-İsrail gerilimi, sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti ve enflasyonla mücadele başlıkları ele alınacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?