Çin Merkez Bankası, nakit varlıklarını geri alıyor

Ekonomi

Çin Merkez Bankası (PBoC), 1 yıl vadeli borçlanma faizi oranını (politika faizi) sabit tutarken, Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF) ile piyasaya aktardığından daha fazla nakit varlığı geri aldı.

PBoC'dan yapılan açıklamada, MLF ile bankalara yüzde 2,5 faizle bir yıl vadeli 100 milyar yuan (yaklaşık 13,81 milyar dolar) aktarıldığı bildirildi.

Banka, MLF ile 17 Nisan 2023'te bankalara 170 milyar yuan (yaklaşık 23,49 milyar dolar) nakit sağlamıştı. Söz konusu kredilerin 1 yıllık vadesi dolduğu ve aynı faizle daha az para aktarıldığı için piyasadan 70 milyar yuan (yaklaşık 9,67 milyar dolar) net nakit çıkışı oldu.

Öte yandan banka, ters repo işlemleri ile de piyasaya yüzde 1,8 faizle 7 gün vadeli 2 milyar yuan (yaklaşık 276 milyon dolar) nakit sağladı. Aynı faizle 8 Nisan'da aynı miktarda ters repo işlemi yapıldığı için piyasadan aynı miktarda nakit çıkışı oldu.

Merkez Bankası açıklamasında, işlemlerin, bankacılık sistemindeki likiditeyi yeterli ve makul seviyede tutmayı amaçladığını belirtildi.

MLF, Çin bankalarının, menkul varlıkları karşılığında Merkez Bankasından orta vadeli kredi almasına olanak sağlıyor.

Ters repo işlemlerinde ise Merkez Bankası, menkul varlıkları ileri tarihte geri satmak üzere satın alarak piyasaya nakit aktarıyor.

PBoC'nin, piyasalardaki büyümeyi teşvik edici parasal genişleme beklentisine karşı ihtiyatlı para politikasını sürdürdüğü gözleniyor.