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Çin Merkez Bankası, piyasaya para aktardı - Son Dakika
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Çin Merkez Bankası, piyasaya para aktardı

Çin Merkez Bankası (PBoC), 1 yıl vadeli faiz oranını sabit tutarken, Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF) ve ters repo işlemleriyle piyasaya para aktardı. MLF ile bankalara 1 trilyon 450 milyar yuan, ters repo işlemleri ile de 50 milyar yuan aktarıldı.

Çin Merkez Bankası, piyasaya para aktardı
15.12.2023 - 11:40,
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Çin Merkez Bankası (PBoC), 1 yıl vadeli faiz oranını (politika faizi) sabit tutarken, Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF) ve ters repo işlemleriyle piyasaya para aktardı.

PBoC'dan yapılan açıklamada, MLF ile bankalara yüzde 2,5 faizle bir yıl vadeli 1 trilyon 450 milyar yuan (yaklaşık 204 milyar dolar), ters repo işlemleri ile de yüzde 1,8 faizle 7 gün vadeli 50 milyar yuan (yaklaşık 7 milyar dolar) aktarıldığı bildirildi.

Açıklamada, işlemlerle, "bankacılık sistemindeki likiditeyi yeterli seviyede tutma" ve "piyasaya orta ve uzun vadede uygun miktarda temel para birimi arz etmenin" amaçlandığı kaydedildi.

MLF, Çin bankalarının menkul varlıkları karşılığında Merkez Bankası'ndan orta vadeli kredi almasına olanak sağlıyor.

Ters repo işlemlerinde ise Merkez Bankası, menkul varlıkları ileri tarihte geri satmak üzere satın alarak piyasaya nakit aktarıyor.

Kaynak: AA
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Çin Halk Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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