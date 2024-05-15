Çin Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu - Son Dakika
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Ekonomi

Çin Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Çin Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Çin Merkez Bankası (PBoC), politika faizi olan 1 yıl vadeli borçlanma faiz oranını yüzde 2,5'te sabit tutma kararı aldı. Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF) ile piyasaya yeni nakit aktarılmadı. PBoC, ihtiyatlı para politikasını sürdürerek piyasalardaki büyümeyi teşvik edici parasal genişleme beklentisine karşı önlem almaya devam ediyor.

15.05.2024 10:43
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Çin Merkez Bankası (PBoC), 1 yıl vadeli borçlanma faizi oranını (politika faizi) sabit tutma kararı aldı.

PBoC'dan yapılan açıklamada, politika faizi işlevi gören oranın yüzde 2,5'te sabit tutulacağı bildirildi.

Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF) ile piyasaya yeni nakit aktarılmadı.

MLF, Çin bankalarının, menkul varlıkları karşılığında Merkez Bankasından orta vadeli kredi almasına olanak sağlıyor.

PBoC'nin, piyasalardaki büyümeyi teşvik edici parasal genişleme beklentisine karşı ihtiyatlı para politikasını sürdürdüğü gözleniyor.

Kaynak: AA

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