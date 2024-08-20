Çin, Türkiye'de otomobil fabrikası kurmak istiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Çin, Türkiye'de otomobil fabrikası kurmak istiyor

Çin, Türkiye\'de otomobil fabrikası kurmak istiyor

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Çin'in Türkiye'de otomobil fabrikası kurmak istediğini ancak yer konusunun henüz belirlenmediğini söyledi.

20.08.2024 15:44  Güncelleme: 15:46
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AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Çin'in Türkiye'de bir veya birden fazla otomobil fabrikası kurmak istediğini ancak fabrikaların nerede kurulacağının henüz belli olmadığını söyledi.

Yusuf Ziya Yılmaz, bir dizi ziyaretler için geldiği memleketi Samsun'da AK Parti Samsun İl Başkanlığı'nda basın açıklamasında bulundu.

Türkiye'de kurulmak istenen Çin menşeili otomobil fabrikaları hakkında bilgi veren Yusuf Ziya Yılmaz, "Çin'in Türkiye'de yatırım yapma, yani özellikle otomotiv endüstrisine dönük olan bir takım yatırımlar yapma yönündeki atılımı veya aksiyonu doğru bir şey. Çin Türkiye'de bir veya belki birden fazla otomobil fabrikası kurmak istiyor. Yer meselesiyle ilgili konu o kadar basit değil. Yer meselesi henüz daha konuşulmadı. Ama Çin Türkiye'de yatırım yapmak istiyor. Çin, dünya coğrafyasının uzak bir köşesindeki dünyanın neredeyse en gelişmiş ülkesi haline geldi. Dünya pazarlarına daha kolay ulaşmasını sağlayacak olan lokasyonlarda yatırım yapmaya çalışıyor. O da lojistikle ilgili giderlerini azaltmak için. Türkiye'yi bu iş için çok uygun bir yer olarak görüyor. Böylesine bir büyük potansiyelin ve büyük nüfusun milyarlar seviyesindeki talebin oluşabileceği büyük nüfusun merkezi bir Türkiye'de Çin yatırım yapmayı düşündüğünü bize de söyledi" dedi.

"Avrupa'nın en büyük savunma sanayi mühimmatları fabrikası Sungurlu'ya yapılıyor"

Otomobil fabrikasının yanı sıra mühimmat fabrikasının da Sungurlu'ya yapıldığına değinen Yılmaz, "Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en büyük savunma sanayi mühimmatlarının, barutun, merminin, fişeğinin vesairenin Avrupa'nın en büyük fabrikası şu anda Sungurlu'da yapılıyor. Sungurlu'da yapılan mühimmat fabrikasını önümüzdeki günlerde fırsat bulursanız gidin gezin. Yani baş döndürücü boyuttaki bir büyük yatırımın bir gurur vesilesi olduğunu söyleyebilirim burada" diye konuştu.

"Samsun Batı Çevre Yolu, tasarruf tedbirleri içerisine girdi"

İhale aşamasına gelen Samsun Batı Çevre Yolu'nun tasarruf tedbirlerine girdiğinden ertelendiğini ifade eden Yılmaz, "Batı Çevre Yolu'nu, Samsun Büyükşehir Belediyesi yaptığı uygulamalarla birçok mülkiyet problemini çözmüştü. Çok az sayıda kalan kamulaştırma meselesini de bakanlık çözecekti. Ancak iş, tasarruf tedbirleri içerisine girdi. Tasarruf tedbirlerinden dolayı önümüzdeki seneye ertelendi. Batı Çevre Yolu ihale aşamasına geldi, dosyaları hazırlandı, projeyle ilgili hiçbir sorun yok, uygulamalar da büyük bir oranda yapıldı. Biz de bugünlerde şehrin batısındaki ulaşımla ilgili zorluğu yaz aylarında daha iyi hissediyoruz. O konuyu görüşüyoruz. Batı Çevre Yolu ertelenebilir bir olay olmaktan çıktı, acilen çözüm bulması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Toplantıya, ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal ve AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse'nin yanı sıra parti teşkilatı üyeleri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çin, Türkiye'de otomobil fabrikası kurmak istiyor - Son Dakika

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