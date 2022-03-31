Çinli İnternet Şirketi Meitu, 2021'de Gelirini Yüzde 39,5 Artırdı - Son Dakika
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Çinli İnternet Şirketi Meitu, 2021'de Gelirini Yüzde 39,5 Artırdı

31.03.2022 12:21
Çinli İnternet Şirketi Meitu, 2021'de Gelirini Yüzde 39,5 Artırdı

XİAMEN, 31 Mart (Xinhua) — Meitu ayrıca, 85,1 milyon yuan düzeltilmiş net kar ile bu açıdan art arda ikinci kez tam yıllık karlılık kaydetti. Şirket, yıllık raporundaki cesaret verici bu sonuçları, yıllık bazda yüzde 146,9 büyüyen VIP abonelik hizmetleri ve hizmet olarak yazılım (SaaS) işlerine bağlıyor. Ekim 2008'de kurulan Meitu, görüntü ürünleri ve güzellik yönetimi […]

XİAMEN, 31 Mart (Xinhua) — Meitu ayrıca, 85,1 milyon yuan düzeltilmiş net kar ile bu açıdan art arda ikinci kez tam yıllık karlılık kaydetti. Şirket, yıllık raporundaki cesaret verici bu sonuçları, yıllık bazda yüzde 146,9 büyüyen VIP abonelik hizmetleri ve hizmet olarak yazılım (SaaS) işlerine bağlıyor. Ekim 2008'de kurulan Meitu, görüntü ürünleri ve güzellik yönetimi hizmetleriyle kullanıcıları "güzelleştirmeyi" ve SaaS hizmetleri sunarak güzellik sektörünün dijital dönüşümüne yardımcı olmayı amaçlayan yapay zeka odaklı bir teknoloji şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Şirkete göre, Meitu'nun dünya çapındaki VIP müşteri sayısı 2021'in sonunda, 2020'nin sonundaki seviyenin iki katının üstüne çıkarak yaklaşık 4 milyona ulaştı.

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31 Mart, Ekim, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Çinli İnternet Şirketi Meitu, 2021'de Gelirini Yüzde 39,5 Artırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çinli İnternet Şirketi Meitu, 2021'de Gelirini Yüzde 39,5 Artırdı - Son Dakika
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