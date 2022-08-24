Chery'nin TIGGO 7 PRO modeli en çok satılan SUV modelleri arasına girdi - Son Dakika
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Chery'nin TIGGO 7 PRO modeli en çok satılan SUV modelleri arasına girdi

24.08.2022 12:40
Chery'nin TIGGO 7 PRO modeli en çok satılan SUV modelleri arasına girdi

Çinli otomobil şirketi Chery'nin TIGGO 7 PRO modeli, küresel pazarda önem kazanarak Katar'da yılın en çok satan SUV modeli seçildi.

Çinli otomobil şirketi Chery'nin TIGGO 7 PRO modeli, küresel pazarda önem kazanarak Katar'da yılın en çok satan SUV modeli seçildi.

Genç elit grup için şehir içi lüks SUV ürünü olarak bu yıl Türkiye pazarında tanıtımı yapılacak olan Chery TIGGO 7 PRO, küresel pazarda önem kazanarak Katar'da yılın en çok satan SUV modeli seçildi.

Yapılan açıklamaya göre söz konusu model, yeni Pro Ailesi serisi tasarım dilini benimseyerek altıgen elmas ızgara ana hatları ve ortasında elmas benzeri bir yıldız kullanımı ile modaya uygun bir stil sunuyor. Ön cephenin iki yüzünde, tıpkı aracın önüne yerleştirilen siyah kristal elmaslar gibi, havalı görünüme sahip siyah LED farlar takılı. Alt kısım, ön yüzün yatay görünümünü önemli ölçüde uzatan ve şıklığını daha da vurgulayan bir ön kenar kaplaması ile donatıldı. Girintili LED arka lambalar daha genç ve sportif bir tarz sergiliyor. Ayrıca, araçta 10,25 inç büyüklüğündeki eğlence merkezi kontrol ekranı, LCD gösterge paneli ve dokunmatik klima ekranı mevcut. Üç ekran arasındaki bağlantı sayesinde güçlü bir teknoloji anlayışı sunuyor. Bunlara ek olarak, 360 derece tamamen şeffaf kuş bakışı panoramik arka görüş kamerası ve araç-makine ara bağlantısı gibi fonksiyonlar, geniş ekranın sağladığı pratikliği ve üstünlüğü daha güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türkiye, Katar, Chery, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Chery'nin TIGGO 7 PRO modeli en çok satılan SUV modelleri arasına girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Chery'nin TIGGO 7 PRO modeli en çok satılan SUV modelleri arasına girdi - Son Dakika
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