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Citroen, mobilite teknolojilerini 2022 CES'te sergiliyor - Son Dakika

Citroen, mobilite teknolojilerini 2022 CES'te sergiliyor

06.01.2022 14:47
Citroen, mobilite teknolojilerini 2022 CES'te sergiliyor

Citroen, mobilite teknolojilerini 2022 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) sergiliyor.

Citroen, mobilite teknolojilerini 2022 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) sergiliyor.

Şirket açıklamasına göre, Citroen, 5-8 Ocak'ta Las Vegas'ta düzenlenen, dünyanın önde gelen elektronik, teknoloji ve inovasyon fuarında, mevcut ve gelecekteki ulaşım vizyonu olan Citroen Skate ve Citroen Ami'yi sahneye çıkardı.

Citroen için geleceğin ulaşımı temiz, paylaşımlı ve bağlantılı. Citroen Otonom Ulaşım Vizyonu konsepti, kullanıcılara ilgili deneyim ve hizmetlerle kişiye özel ulaşım sağlayarak bu felsefeyi somutlaştırıyor. Citroen sayesinde kullanıcıların sürüşe odaklanması gerekmiyor. Kullanıcılar, bunun yerine serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor.

Fransız üretici, Citroen Otonom Ulaşım Vizyonu Konsepti Skate ile geleceğin kentsel ulaşım ihtiyacına bugünden cevap veriyor ve teknolojik bilgi birikimini kullanarak çevreye duyarlı ve şehirlerdeki trafik akışını optimize eden bir çözüm sunuyor. Bu otonom konseptin amacı, kentsel trafiği yaratıcı bir şekilde çözmek ve kullanıcılara tüm ihtiyaçlarını karşılayan özgün ve rahatlatıcı bir deneyim sunmak olarak öne çıkıyor. Kentsel trafik akışlarını optimize etmek için otonom ve birbirine bağlı robotlardan oluşan "Citroen Skate" filosunun, kentsel peyzaja entegre edilen özel şeritlerde dolaşması hedefleniyor. Skate, çeşitli hizmet şirketleri tarafından oluşturulan bölmelerin platformda yer almasını sağlayan çözümler sunarken, kullanıcılar, seçtikleri hizmete 7 gün 24 saat erişim sağlayabilecek. Örneğin, kitap okumak, video izlemek, müzik dinlemek veya A noktasından B noktasına seyahat ederken spor yapmak için rahat bir ortamdan yararlanabilecek. Bu paylaşımlı ve otonom çözüm birçok avantaj sağlayacak. Büyük şehirlerdeki trafiği azaltırken, elektrikli bir araç olarak karbon ayak izlerini küçültecek.

Elektrikliye geçiş hamlesinin kompakt adımı

Şehir içi elektrikli mobilite çözümü Ami de markanın temiz ulaşım stratejisine paralel bir yapıya sahip olmasıyla öne çıkıyor. Citroen'in elektrikliye geçiş hamlesinin bir parçası olan Ami, ultra kompakt boyutlar, erişilebilirlik (yaş ve fiyat açısından) ve güvenlik gibi özellikleriyle mikro ulaşım pazarında yenilikçi bir yaklaşım ortaya koyuyor. İki tekerlekli araçlara ve toplu taşıma araçlarına alternatif olan Citroen Ami, Türkiye'de de 16 yaşından itibaren B1 ehliyetine sahip kişilerin direksiyon başına geçmesine olanak sağlıyor.

Ami, Citroen'in yenilikçi yaklaşımını ve sıfır karbon salımı ile ulaşımı sağlama kararlılığını bünyesinde barındırıyor. 220 Volt priz aracılığıyla sadece 3 saatte şarj edilebilmesi ile öne çıkan Citroen Ami, erişilebilirliği, fiyat avantajı, sürüşü, park etmeyi kolaylaştıran kompakt boyutları ve yan yana iki kişinin rahat edebildiği yapısı ile mikro ulaşım dünyasında yeni bir segment oluşturdu.

Kompakt boyutlarının içerisine sığdırdığı söz konusu kapsamlı özellikleriyle Citroen Ami, tanıtıldığı günden bu yana 14 binin üzerinde satıldı. Modelin müşterilerinin yüzde 80'inin Citroen dünyasında yeni kişiler olması bir diğer unsur olarak dikkati çekiyor. Bu başarı, aynı zamanda Ami için özel olarak geliştirilen kapsamlı bir ekosisteme dayanırken, çevrim içi keşif ve satın almadan eve teslimata kadar tamamen dijital bir müşteri yolculuğundan oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Üst Yöneticisi (CEO) Vincent Cobee, ulaşımın, sosyal ve profesyonel yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, geleceğin ulaşım çözümlerini bugünden hazırlamanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Bu nedenle elektrikli ulaşım ve otonom ulaşımın çalışmalarının merkezinde yer aldığını aktaran Cobee, "Yeni Citroen Otonom Ulaşım Vizyonu konsepti, kentsel seyahatin çerçevesini yeniden tanımlayarak onu paylaşımlı, elektrikli, otonom ve bağlantılı hale getiriyor. Ami, 2020'nin ortalarındaki lansmanından bu yana Avrupa'da 14 binden fazla sattı ve iki tekerlekli araçlar ile otomobiller arasında yeni bir segment yaratarak elektrikli ulaşım fenomenine dönüştü. Özellikle gençler ve genç yetişkinler olmak üzere ulaşım ve bireysel özgürlük arayan yeni nesil müşterilere hitap ediyor." ifadelerini kullandı.

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Tragger, Citroen, Karbon, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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