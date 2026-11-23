Denizli'nin Çivril ilçesinde şeker pancarı üreticileri, Yakasomak pancar kantarında alım saatlerinin 16.00'dan 12.00'ye düşürülmesine tepki gösterdi. Ürünlerini teslim etmekte zorlandıklarını belirten çiftçiler, uygulamanın yeniden düzenlenmesini istedi.

Çivril'de pancar üreticileri, Yakasomak pancar kantarında uygulanan çalışma saatlerinin kısaltılması nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirtti. Daha önce 08.00-16.00 saatleri arasında yapılan alımların önce 14.00'e, ardından 12.00'ye çekildiğini ifade eden üreticiler, uygulamanın özellikle çevre mahallelerdeki çiftçileri zor durumda bıraktığını dile getirdi. Kocayaka ve Yassıhöyük başta olmak üzere çevre mahallelerden kantara pancar getiren üreticiler, sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle tarlada çalışmaya geç başlayabildiklerini, bu nedenle ürünlerini belirlenen saatlere yetiştirmekte güçlük çektiklerini bildirdi. Bazı üreticilerin yüklü römorklarıyla kantardan geri dönmek zorunda kaldığı belirtildi.

Mahalle muhtarından yetkililere çağrı

Kocayaka Mahalle Muhtarı Hasan Koç, pancar alım saatlerinin kısaltılmasının üreticileri mağdur ettiğini belirterek yetkililerden çözüm istedi. Pancar kampanyasının ayın 26'sında sona ereceğini hatırlatan Koç, olumsuz hava şartlarının da söküm çalışmalarını aksattığını ifade etti. Çiftçilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Koç, "Biz çiftçiler olarak pancar ekiminden vazgeçeceğiz. Sabah 08.00 ile 16.00 arasında açık olan kantarın çalışma saatleri önce 14.00'e, şimdi de 12.00'ye düşürüldü. Sabah sis nedeniyle erken başlayamıyoruz, ayrıca trafik sorunu yaşıyoruz. Biz ne yapacağız? Ayın 26'sında pancar alımı kapanacak. Hava şartları nedeniyle de yeterince söküm yapamıyoruz. Ne çavuş var ne şef var. Çiftçi olarak artık bıktık, bir çözüm istiyoruz. 12.00'de alım kapanır mı? Vatandaş olarak çaresiz kaldık. Başından bize ekmeyin deselerdi, ekmezdik" dedi.