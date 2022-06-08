CK Enerji Akdeniz Elektrik, tüketicileri "usulsüz kullanım" için uyardı - Son Dakika
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CK Enerji Akdeniz Elektrik, tüketicileri "usulsüz kullanım" için uyardı

08.06.2022 14:10
CK Enerji Akdeniz Elektrik, tüketicileri "usulsüz kullanım" için uyardı

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan bölgede 1,9 milyonun üzerinde aboneye hizmet veren CK Enerji Akdeniz Elektrik tarafından, tüketicilere yönelik "usulsüz elektrik kullanımı" konusunda uyarıda bulunuldu.

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan bölgede 1,9 milyonun üzerinde aboneye hizmet veren CK Enerji Akdeniz Elektrik tarafından, tüketicilere yönelik "usulsüz elektrik kullanımı" konusunda uyarıda bulunuldu.

CK Enerji Akdeniz Elektrikten yapılan açıklamada, Enerji Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre herkesin elektrik aboneliğini kendi adına alması ve bilgilerinin güncel olması gerektiği belirtildi.

Aksi durumun usulsüz kullanıma neden olduğu anlatılan açıklamada, cezai yaptırımlar çerçevesinde önce ihbarname gönderildiği ve ardından enerjiyi kesme süreci başlatıldığı ifade edildi.

Vefat eden tüketicilerin elektrik aboneliklerinin de varisleri tarafından iptal edilmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tüketicilerin, vefat eden aboneler üzerinden elektrik kullanmaya devam etmesi de usulsüz kullanıma girmektedir. Bu nedenle söz konusu durumda vefat edenlerin yakınlarının abonelik iptali için başvurması, elektrik tüketimini kim gerçekleştiriyor ise aboneliğin o kişinin üzerine alınması gerekmektedir. Evini kiraya verdiği halde elektrik aboneliğini kiracının üzerine devretmeyen ev sahibi, kiracının fatura ödememesi halinde elektrik borcundan sorumlu oluyor, kiracısının ödemediği fatura nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Yine bir evden taşınırken aboneliğini sonlandırmayan tüketici de eğer o konuta yeni taşınan kişi faturayı ödemezse kullanmadığı elektriğin borcunu ödemek zorunda kalabiliyor."

Ayrıca, tüketicilerin abonelik esnasında şirkete bildirdikleri iletişim adreslerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri güncellemeleri gerektiği, aksi takdirde kayıtlı telefon numarası, elektronik posta adresinin bildirimlerde geçerli olacağı aktarıldı.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CK Enerji Akdeniz Elektrik, tüketicileri 'usulsüz kullanım' için uyardı - Son Dakika

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