Coğrafi işaret tescilli Silifke Çileği, 15'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Coğrafi işaret tescilli Silifke Çileği, 15'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor

30.04.2022 10:07

Coğrafi işaret tescilli Silifke Çileği, 15'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, coğrafi işaret tescil belgeli Silifke Çileği'nin 15'ten fazla ülkeye ihraç edildiğini söyledi.

Coğrafi işaret tescilli Silifke Çileği, 15'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor

MERSİN - Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, coğrafi işaret tescil belgeli Silifke Çileği'nin 15'ten fazla ülkeye ihraç edildiğini söyledi. Kaynar, Silifke Çileği'ne yurt içi ve yurt dışından talebin arttığını belirtti.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve çilek üreticisi Nurettin Kaynar, yaptığı açıklamada, açık alanda çilek hasadının yoğunlaştığını, ihracatın Rusya başta olmak üzere Balkan Ülkeleri ve Orta Doğuya toplamda 15'ten fazla ülkelere yapıldığını kaydetti.

Kaynar, bu yıl çileğin rekoltesinin biraz düşük ancak ihracatının iyi olduğunu belirterek, "Çilek sezonumuz hızlı bir şekilde devam ediyor. Silifke Ticaret ve Sanayi Odası olarak almış olduğumuz coğrafi işaret tescilli Silifke çileğimizin yüzde 80'i ihraç edilmektedir. Silifke çileği aroması ve kalitesi ile dünyada bir marka olmaya devam ediyor" dedi.

Silifke'nin çilek üretiminde Türkiye genelinde yüzde 35, ihracatta ise yüzde 80 paya sahip olduğunu ifade eden Kaynar, bu yıl en az 20 bin ton çileğin ihraç edilebileceğini belirtti.

Kaynar, Atayurt başta olmak üzere Arkum, Atakent, Taşucu, Kurtuluş, Bahçeköy, Sökün, Çeltikçi, Bolacalıkoyuncu, Buruncu mahallelerinde çilek üretiminin sıklıkla yapıldığını ifade etti.

Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer de, ihracatın başlamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Açıkta çilek hasadımız devam etmektedir. Nisan ayında başladık. Haziran aylına kadar hasadımız sürecektir. 20 bin dönüm araziden 70 bin ton ürün bekliyoruz. Sanayilik çileğimiz 7,5 Lira, İç piyasa 10 lira ve ihracatta 14 liradan satılmaktadır. Girdi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle bu fiyatlar çiftçiyi kurtarmıyor. İkinci çileği toplayacak işçi bulamıyoruz" diye konuştu.

Coğrafi işaret tescilli Silifke Çileği, 15'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor
Coğrafi işaret tescilli Silifke Çileği, 15'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor
Coğrafi işaret tescilli Silifke Çileği, 15'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor
Coğrafi işaret tescilli Silifke Çileği, 15'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor
Coğrafi işaret tescilli Silifke Çileği, 15'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor
Coğrafi işaret tescilli Silifke Çileği, 15'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor
Coğrafi işaret tescilli Silifke Çileği, 15'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor
Coğrafi işaret tescilli Silifke Çileği, 15'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor

YORUMLAR
500
Samsun'dan yılın ilk 3 ayında 148 ülkeye 321 milyon dolardan fazla ihracat yapıldı Samsun'dan yılın ilk 3 ayında 148 ülkeye 321 milyon dolardan fazla ihracat yapıldı Şırnak'ta soğanı toprakta kalması şartıyla toplanan 'yılan yastığı' ihraç ediliyor Şırnak'ta soğanı toprakta kalması şartıyla toplanan 'yılan yastığı' ihraç ediliyor

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Coğrafi işaret tescilli Silifke Çileği, 15'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika


Son Dakika
10:21 Yılan hikayesine dönen Johnny Depp-Amber Heard kavgasına "cinsel organ" detayı damga vurdu
10:19 Karısını ve oğlunu öldüren katil kocanın cesedi bulundu
10:16 Trabzonspor, 38 yıllık hayaline çok yakın: Abdullah Avcı'nın hocalık kariyerinde ilk şampiyonluğu
10:06 Rusya saflarında savaşan Çeçen asker canlı yayın yaparken vuruldu
09:35 Sivrihisar'da 1. derecede sit alanında kaçak kazı yapanlara jandarma baskını
09:27 Meteoroloji haritalarla uyardı! Şemsiyesiz çıkmayın
09:09 Mansur Yavaş: Bayramda hiçbir ev karanlıkta kalmayacak, elektriği kesik olan 221 evin borcunu ödedik
08:56 Vefat sayısı iki yılın ardından ilk kez 10'un altına düştü
08:55 Geleceğin yapay gıdalarının üretiminde yeni bir aşama
08:30 Kırmızı ışıkta geçen araç, genç kızın ölümüne sebep oldu: Metrelerce sürüklenmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 10:34:02. #1.11#
SON DAKİKA: Coğrafi işaret tescilli Silifke Çileği, 15'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement