Coğrafi işaretli Çavuş Üzümü'nde hasat dönemi erken başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Coğrafi işaretli Çavuş Üzümü'nde hasat dönemi erken başladı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kendine has aroması ve kokusu ile diğerlerinden ayrılan Çavuş Üzümünde hasat dönemi sıcaklıklar nedeniyle 1 ay önceden başladı.

13.08.2024 13:24
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Coğrafi işaretli Çavuş Üzümü'nde hasat dönemi erken başladı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kendine has aroması ve kokusu ile diğerlerinden ayrılan Çavuş Üzümünde hasat dönemi sıcaklıklar nedeniyle 1 ay önceden başladı.

Safranbolu ilçesinde uzun yıllardır yetiştirilen ince kabuklu olması, hoş kokusu ve kalitesiyle tercih edilen "Çavuş Üzümü" hasadı başladı.

"Çobançavuşu", "pembeçavuş" ve "misketçavuşu" gibi çeşitleri de bulunan ve ince kabuğu, az çekirdek sayısı, orta iri şekliyle dikkat çeken Çavuş Üzümü geçtiğimiz yıllarda coğrafi işaretle tescillenmişti.

Bu yıl hava sıcaklıklarının fazla olması dolayısıyla 1 ay önceden başlanan hasat, üreticisinin yüzünü de güldürecek.

Çerçen Köyünde üretim yapan Metin Halıcı, bu yıl hasadın iyi olduğunu belirterek, "Havalar sıcak gittiği için hasat 1 ay öncesinde başladı. Normalde Eylül ayında yaptığımız hasadı Ağustos ayının ilk haftasında yapmaya başladık" dedi.

"Rekolte yağmurlar zamanında yağdığı için iyi" diyen Halıcı, "Kuraklık olduğunda biraz küllenme görüldü ama çok sıkıntı oluşturmadı" ifadelerini kullandı.

Halıcı, 4 dekar alanda yaptığı üretimden 6 ton hasad beklediğini söyledi.

Kaynak: İHA

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