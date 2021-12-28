Üye Girişi
Coğrafi işaretli ürünlere talep hızla artıyor - Son Dakika

Coğrafi işaretli ürünlere talep hızla artıyor

28.12.2021 10:10
Coğrafi işaretli ürünlere talep hızla artıyor

Trendyol, Kasım'da hayata geçirdiği Yöresinden Ürünler Programı'na ilişkin bir aylık verilerini açıkladı.

Trendyol, Kasım'da hayata geçirdiği Yöresinden Ürünler Programı'na ilişkin bir aylık verilerini açıkladı. E-ticaret sitesinde satış yapan yerel üreticiler, bir ay gibi kısa sürede 11 bin coğrafi işaretli ürün satışı gerçekleştirirken, en çok satılan coğrafi işaretli ürün ise Bursa'nın Gemlik zeytini oldu.

Yerli üreticiler ve yerel üretimi desteklemek için öncü çalışmalara imza atan Trendyol, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde başlattığı Yöresinden Ürünler Programı'nın bir aylık sonuçlarını açıkladı. Türkiye topraklarında yetişen coğrafi işaretli ürünleri, Trendyol Yöresinden Ürünler Butiği'nde milyonlarca müşterisiyle buluşturan e-ticaret sitesi, pazarlama, finans, operasyon ve eğitime yönelik destekleriyle yerel üreticileri güçlendirmeye ve yerel kalkınmaya katkı sağlamaya devam ediyor.

Yerli satıcılar bir ayda tüm Türkiye'ye 11 bin ürün sattı

E-ticaret sitesi verilerine göre, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiş, Türkiye topraklarında yetişen 688 farklı çeşit coğrafi işaretli ürün Trendyol Yöresinden Ürünler Butiği üzerinden milyonlarca müşteri ile buluşuyor. Bir ay gibi kısa sürede 11 bin coğrafi işaretli ürün Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerle buluştu. Şehirde yaşayan ve memleketinden ürünlere ulaşmak isteyenler, sağlıklı yaşam için organik ve yerel ürünleri tercih edenler, butikten alışveriş yaptı.

Uşak'ın ev tarhanası Türkiye'nin dört bir yanına ulaştı

En çok coğrafi işaretli ürün satışı yapan iller Bursa, Uşak, Aydın, Antalya, Afyonkarahisar ve Gaziantep oldu. Coğrafi işaretli ürünler içerisinden en çok tercih edilen ürün ise Bursa'nın Gemlik zeytini iken, onu Uşak'ın acısız ev tarhanası, Gaziantep'in kavrulmuş tuzlu Antep fıstığı, Aydın'ın kuru inciri ve Uşak'ın acılı ev tarhanası takip etti.

Yöresinden milyonlarca ürün e-ticaret sitesinde

Söz konusunu butikte, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescilli binlerce coğrafi işaretli ürün yer alıyor. Uşak tarhanasından Balıkesir'in el işi iğne oyasına, Erzurum civil peynirinden Tokat Niksar cevizine, Giresun çiğ fındığından Kütahya'nın el yapımı seramik ürünlerine, Bursa Gemlik'in zeytinlerinden Isparta'nın gül yağına kadar birbirinden farklı coğrafi işaretli ürüne ulaşılabiliyor.

Yerel üretime özel destek

Verilen bilgiye göre, Yöresinden Ürünler Programı'na katılan coğrafi işaretli ürün satıcılarına; özel komisyon indirimi, reklam pazarlama desteği, operasyonel süreçlerde özel destek, Trendyol Akademi ile e-ticaret eğitimleri, kurumsal anlaşmalı fiyatlar üzerinden kargo gönderimi ve her bir satıcıya özel atanan e-ticaret danışmanları aracılığıyla geniş imkanlar sunuluyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

E ticaret, Trendyol, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Coğrafi işaretli ürünlere talep hızla artıyor - Son Dakika Ekonomi


Abdulkadir Selvi'den İBB açıklaması: Operasyon ters teper Abdulkadir Selvi'den İBB açıklaması: Operasyon ters teper         
10:14
Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye'den annesine yürek yakan soru: Yüzüm iyileşecek mi? Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye'den annesine yürek yakan soru: Yüzüm iyileşecek mi?         
10:12
Alışveriş yaparken kalp krizi geçirdi; sokak kedisi başında bekledi Alışveriş yaparken kalp krizi geçirdi; sokak kedisi başında bekledi         
10:02
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı         
23:38
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz         
17:23
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem         
15:47
ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var         
15:45
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17
Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay! Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay!         
13:28

Son Dakika Haberleri
10:14 Abdulkadir Selvi'den İBB açıklaması: Operasyon ters teper
10:11 Korona hastalarının bacaklarını inceleyen bilim insanları gördüklerine inanamadı
10:02 Alışveriş yaparken kalp krizi geçirdi; sokak kedisi başında bekledi
09:57 2021'de Google'da en çok hangi yemekleri aradık?
09:41 Önündeki kamyona çarpan minibüs sürücüsü feci şekilde can verdi
09:38 ABD'de huzurevinde koronavirüsten ölenlerin yakınlarına 53 milyon dolar tazminat ödenecek
09:28 Avustralya'da koronavirüs testi pozitif çıkan yüzlerce kişiye yanlış sonuç verildi
09:25 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Muhalefet kimlikleri aşan bir siyaset izlerse oyu yüzde 60'ları bulabilir
09:15 Meteoroloji uyardı! 3 bölgede sağanak yağış görülebilir
09:15 Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 10:22:56. #1.11#
SON DAKİKA: Coğrafi işaretli ürünlere talep hızla artıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement