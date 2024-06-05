Consus Enerji'nin İlk Çeyrek Net Karı 12 Milyon Lira - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Consus Enerji'nin İlk Çeyrek Net Karı 12 Milyon Lira

Consus Enerji\'nin İlk Çeyrek Net Karı 12 Milyon Lira

Türkiye'nin öncü yenilenebilir enerji firmalarından Consus Enerji'nin 2024'ün ilk çeyreğinde net karı 12 milyon lira olarak gerçekleşti. Şirketin gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 4 azalarak 291 milyon 871 bin 658 lira oldu. FAVÖK ise yüzde 26 düşüşle 43 milyon 791 bin 212 liraya geriledi. Artan finansman giderleriyle birlikte şirketin net karı yüzde 43 düşüşle 12 milyon 97 bin 916 lira olarak açıklandı. Consus Enerji'nin Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, sürdürülebilir büyüme ve temiz enerji hedefleri doğrultusunda yatırımlarına devam edeceklerini belirtti.

05.06.2024 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve dağıtık enerji alanındaki öncü firmalarından Consus Enerji'nin ilk çeyrekte net karı 12 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Consus Enerji, 2024'ün ilk çeyrek dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Consus Enerji'nin gelirleri, 2024'ün ilk üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalışla 291 milyon 871 bin 658 lira olarak gerçekleşti.

Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ise bir önceki yıla göre yüzde 26 oranında düşüşle 43 milyon 791 bin 212 liraya geriledi.

Açıklamaya göre, 2023'ten itibaren lira bazlı maliyetlerdeki artış oranının ortalama kurdaki artışa kıyasla yüksek gerçekleşmesi, gelirlerin ağırlıklı yabancı para cinsinden elde edildiği biyokütle iş kolundaki faaliyet karlılığındaki artışı 2024'ün ilk çeyreğinde de sınırlarken, dağıtık enerji iş kolunda tavan fiyat uygulamaları sonucu elektrikteki piyasa takas fiyatları ile doğal gaz fiyatı arasındaki marjın daralması FAVÖK performansını etkileyen unsurlar oldu.

Şirketin net karı ise, FAVÖK'teki azalışa ek olarak artan finansman giderlerinin etkisiyle bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 43 düşüşle 12 milyon 97 bin 916 lira oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, şirketin ilk çeyrekteki finansal ve operasyonel performansına yönelik, şunları kaydetti:

"Yatırım süreçlerimize bu senenin ilk çeyreğinde de devam ederken, yeni santrallerimizi devreye alarak, 2024'ün ilk çeyrek dönem sonu itibarıyla kurulu gücümüzü yaklaşık 100 megavata çıkardık. Yakın zamanda devreye alınacak santrallerimiz ile bu kapasite 110 megavatı aşacak. Önümüzdeki dönemlerde de başlıca odağımız hem santral kurulu gücü hem de finansal performans açısından sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak değer yaratmak olacak. Consus Enerji olarak esnek ve dinamik yapımız sayesinde sürdürülebilir bir gelecek ve temiz enerji için, farklı platformlarda dile getirdiğimiz üzere güneş odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda ilerlememiz sürüyor. Bu kapsamda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli yatırım fırsatlarını takip etmekteyiz."

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Consus Enerji'nin İlk Çeyrek Net Karı 12 Milyon Lira - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:47 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası
12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
11:47 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’yi mi getirildi CHP’li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı
10:02 İsrail’in Demir Kubbe’si paramparça Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı İsrail'in Demir Kubbe'si paramparça! Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
13:51 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a zeytin dalı: Onursal başkan olsun Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a zeytin dalı: Onursal başkan olsun
13:34 İletişim Başkanlığı: Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın görevinden affını istediği iddiası doğru değildir İletişim Başkanlığı: Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevinden affını istediği iddiası doğru değildir
12:59 Modacı Kemal Doğulu hakim karşısında: ’Eski menajerim yüzünden tefeciler kafama silah dayadı’ Modacı Kemal Doğulu hakim karşısında: 'Eski menajerim yüzünden tefeciler kafama silah dayadı'
12:01 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti
11:27 Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL’lik banknotlar mı geliyor Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor?
11:26 İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP’ye geçen vekilleri ve Özgür Özel’i topa tuttu İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP'ye geçen vekilleri ve Özgür Özel'i topa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 14:12:56. #1.12#
SON DAKİKA: Consus Enerji'nin İlk Çeyrek Net Karı 12 Milyon Lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement