COP31 İçin 9 Öncelik Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

COP31 İçin 9 Öncelik Belirlendi

17.04.2026 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Şimşek, COP31 gündeminde 9 önceliğin belirlendiğini açıkladı, iklim eylemine vurgu yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İklim Eylemi için Maliye Bakanları Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'nda COP31 gündem taslağını sunduklarını belirterek, eylem gündeminin 9 öncelik etrafında şekillenmeye başladığını ifade etti.

Bakan Şimşek, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Türkiye'nin COP31 Eylem Gündemi'nin detaylarını paylaştı.

İklim Eylemi için Maliye Bakanları Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'nda COP31 gündem taslağını sunduklarını bildiren Şimşek, koalisyonun Stratejik Çalışma Programı'nın Türkiye'nin COP31 öncelikleriyle güçlü bir şekilde örtüştüğünü kaydetti.

Gündemin Almanya'nın Bonn kentinde kesinleşeceğini belirten Şimşek, COP31 Eylem Gündemi'nin 9 öncelik etrafında şekillenmeye başladığını aktardı.

Bakan Şimşek, "Sıfır Atık: Döngüsel ekonomi ve metan azaltımı", "Gençlik ve Eğitim: Yeşil beceriler ve iklim okuryazarlığı", "Gıda Güvenliği: İklime dayanıklı tarım", "Yeşil Sanayileşme: Büyümeden ödün vermeden sanayinin karbonsuzlaştırılması", "Temiz Enerjiye Geçiş: Elektrifikasyon ve akıllı şebekeler", "Dayanıklılık: Akdeniz'den Pasifik'e kadar savunmasız ekosistemlerin korunması", "İklime Dayanıklı Şehirler: Sürdürülebilir altyapı ve kentsel risk yönetimi", "Okyanuslar ve Denizler: Kıyı ve deniz ekosistemlerinin korunması", "İklim Eylemi Uygulama Mekanizması (CAIM): Ulusal Katkı Beyanlarını (NDC) yatırıma hazır çerçevelere dönüştürme" başlıklarının bu öncelikler olduğunu bildirdi.

Avustralya ile yakın işbirliği içinde çalışıldığına işaret eden Şimşek, hedefler ile eylemler arasındaki uçurumu kapatmaya odaklandıklarını vurguladı.

Şimşek, "COP31, taahhütlerin ötesine geçmeli ve gerçek, ölçülebilir sonuçlar ortaya koymalı. İklim eylemini büyüme, istihdam ve rekabet gücünün motoru olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 18:15:22. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.