Corendon Airlines'dan Optifly ile İşbirliği

17.03.2026 14:12
Corendon Airlines, Optifly ile işbirliği yaparak program ve slot yönetimini güçlendiriyor.

Corendon Airlines, program ve slot yönetimi yetkinliklerini güçlendirmek amacıyla havacılık teknolojileri şirketi Optifly ile işbirliğine imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Corendon Airlines, dijital dönüşüm stratejisi doğrultusunda, Optifly'ın yeni nesil Schedule&Slot Management çözümünü (OptiSched, OptiSlots ve OptiAI dahil) operasyonlarına entegre etti.

İİşbirliği, şirketin iç planlama süreçlerini daha güçlü, şeffaf ve veri odaklı hale getirirken, ölçeklenebilir ağ yönetimi yaklaşımını da destekliyor.

Etkin program planlaması ve profesyonel slot koordinasyonu, şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisinin temel unsurları arasında yer alıyor.

İşbirliği, her iki şirketin de inovasyon, operasyonel mükemmeliyet ve uzun vadeli verimlilik odağını ortaya koyuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Corendon Airlines Uçuş Ağı ve Tarife Planlama Başkanı Thomas Weimann, Optifly'ın, geleneksel planlama aracının ötesine geçerek planlama, entegre akıllı çözümler ve ileri optimizasyonu bir araya getiren modern platform sunduğunu belirtti.

Bu sayede program değişikliklerini çok daha hızlı hayata geçirebildiklerini, büyüme planlarını şekillendirirken veya operasyonel değişimlere yanıt verirken farklı senaryoları etkin şekilde değerlendirebildiklerini aktaran Weimann, "Aynı zamanda güçlenen slot yönetimi kabiliyetlerimiz ve gelişmiş raporlama araçları sayesinde operasyonel verimliliğimizi artırıyor, riskleri azaltıyor ve ağımızın ticari performansını daha ileriye taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Optifly Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CCO) Daniel Mulcahy de Corendon'un, operasyonel yapısı ve iş modeliyle, çalıştıkları birçok hava yolundan ayrıştığını kaydetti.

Güçlü tur operatörü ilişkilerine sahip, tatil odaklı hava yollarının, sezonluk ağları ve dinamik operasyonel ihtiyaçları yönetebilecek esnek planlama sistemlerine ihtiyaç duyacağını vurgulayan Mulcahy, "Corendon'un planlama altyapısını modernize ederken, bugünün teknolojisini geleceğin optimizasyon yetenekleriyle buluşturan platformumuzla desteklemekten memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti
İlber Ortaylı için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi İlber Ortaylı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi
Trump: İran ile savaş yakında bitecek Trump: İran ile savaş yakında bitecek
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibine büyük şok Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibine büyük şok
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı’nın tabutunun başında dua etti Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı'nın tabutunun başında dua etti
Rusya’dan Orta Doğu için müzakere çağrısı Rusya'dan Orta Doğu için müzakere çağrısı

14:51
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş cezaevinde maç yaptı İşte kazanan
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş cezaevinde maç yaptı! İşte kazanan
14:42
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko Çin, Trump’ı fena enseledi
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi
14:19
Tepki çeken bir video daha İzleyenler Bakan Tekin’i etiketledi: Gereğini yapın
Tepki çeken bir video daha! İzleyenler Bakan Tekin'i etiketledi: Gereğini yapın
13:29
İşte Tanju Özcan’a yasak aşk dosyasından istenen ceza
İşte Tanju Özcan'a yasak aşk dosyasından istenen ceza
13:07
Karşıyaka Belediye Başkanı’na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
Karşıyaka Belediye Başkanı'na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
13:02
Mücteba Hamaney’den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
Mücteba Hamaney'den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
