Corendon Airlines'dan Optifly ile İşbirliği

Corendon Airlines, program ve slot yönetimi yetkinliklerini güçlendirmek amacıyla havacılık teknolojileri şirketi Optifly ile işbirliğine imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Corendon Airlines, dijital dönüşüm stratejisi doğrultusunda, Optifly'ın yeni nesil Schedule&Slot Management çözümünü (OptiSched, OptiSlots ve OptiAI dahil) operasyonlarına entegre etti.

İİşbirliği, şirketin iç planlama süreçlerini daha güçlü, şeffaf ve veri odaklı hale getirirken, ölçeklenebilir ağ yönetimi yaklaşımını da destekliyor.

Etkin program planlaması ve profesyonel slot koordinasyonu, şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisinin temel unsurları arasında yer alıyor.

İşbirliği, her iki şirketin de inovasyon, operasyonel mükemmeliyet ve uzun vadeli verimlilik odağını ortaya koyuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Corendon Airlines Uçuş Ağı ve Tarife Planlama Başkanı Thomas Weimann, Optifly'ın, geleneksel planlama aracının ötesine geçerek planlama, entegre akıllı çözümler ve ileri optimizasyonu bir araya getiren modern platform sunduğunu belirtti.

Bu sayede program değişikliklerini çok daha hızlı hayata geçirebildiklerini, büyüme planlarını şekillendirirken veya operasyonel değişimlere yanıt verirken farklı senaryoları etkin şekilde değerlendirebildiklerini aktaran Weimann, "Aynı zamanda güçlenen slot yönetimi kabiliyetlerimiz ve gelişmiş raporlama araçları sayesinde operasyonel verimliliğimizi artırıyor, riskleri azaltıyor ve ağımızın ticari performansını daha ileriye taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Optifly Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CCO) Daniel Mulcahy de Corendon'un, operasyonel yapısı ve iş modeliyle, çalıştıkları birçok hava yolundan ayrıştığını kaydetti.

Güçlü tur operatörü ilişkilerine sahip, tatil odaklı hava yollarının, sezonluk ağları ve dinamik operasyonel ihtiyaçları yönetebilecek esnek planlama sistemlerine ihtiyaç duyacağını vurgulayan Mulcahy, "Corendon'un planlama altyapısını modernize ederken, bugünün teknolojisini geleceğin optimizasyon yetenekleriyle buluşturan platformumuzla desteklemekten memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.