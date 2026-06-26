Corendon Airlines İhracat Ödülü Aldı - Son Dakika
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Corendon Airlines İhracat Ödülü Aldı

26.06.2026 19:48
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Corendon Airlines, Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı listesine girdi ve ödül kazandı.

Corendon Airlines, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen 33. Genel Kurul ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" listesinde yer alarak ve hizmet ihracatına en yüksek katkı sağlayan ilk 10 firma arasına girerek ödüllendirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "İşimiz Üretim Gücümüz İhracat" temasıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, Türkiye ekonomisine ve hizmet ihracatına değer katan şirketlere ödülleri verildi.

Etkinlik kapsamında, 150 binden fazla ihracatçı firma arasından değerlendirilen Corendon Airlines, Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı listesine girerken, hizmet ihracatındaki performansıyla da sektöründe ilk 10 şirket arasında yer buldu. Şirket adına ödülü, Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Yıldıray Karaer aldı.

Uluslararası pazarlarda faaliyetlerini sürdüren Corendon Airlines, genişleyen uçuş ağı ve yeni rotalarla Türkiye'nin hizmet ihracatına katkısını artırarak sürdürmeyi hedefliyor.

"Türkiye'nin hizmet ihracatına katkı sağlamayı sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldıray Karaer, Corendon Airlines olarak 20 yılı geride bırakmanın gururunu yaşadıklarını, 45 ülkede 170 şehri kapsayan uçuş ağlarıyla yılda yaklaşık 10 milyon yolcuya hizmet verdiklerini belirtti.

Karaer, 109 ülkeye ve 542 havalimanına uçtuklarını, 35 uçaktan oluşan filolarının ve istikrarlı şekilde genişleyen operasyonlarının Türkiye'nin hizmet ihracatına, turizmine ve istihdamına katkı sağlamayı sürdürdüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Başarımızın temelinde istikrarlı, planlı ve pazar odaklı büyüme anlayışımız yer alıyor. Sürekli yeni stratejiler geliştiriyor, teknolojiye, AR-GE'ye, inovasyona ve insan kaynağımıza yatırım yapıyoruz. Özellikle Polonya, İngiltere ve Almanya pazarlarında yakaladığımız güçlü ivme, uluslararası büyüme stratejimizin önemli göstergelerinden biri oldu. Bir kez daha Türkiye'nin ihracat şampiyonları arasında yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu başarıyı, sürdürülebilir büyüme anlayışımızın ve tüm çalışma arkadaşlarımızın özverisinin bir sonucu olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu ligde yerimizi daha da güçlendirmek ve yukarı taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Bizi bu anlamlı ödüle layık gören Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

Havacılık, Türkiye, Ekonomi, İhracat, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Corendon Airlines İhracat Ödülü Aldı - Son Dakika

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