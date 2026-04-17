Çorum'a 9 Milyar TL Yatırım

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) tarafından Çorum'da 2026-2030 döneminde yaklaşık 9 milyar liralık yatırım yapılması planlanıyor.

YEDAŞ İşletme ve Operasyonları Direktörü Barış Demir, kentte bir otelde düzenlenen basın toplantısında, elektrik dağıtım sektörünün yeni bir uygulama dönemine girdiğini, bu kapsamda bölgeye yönelik yatırımların artarak devam edeceğini söyledi.

Yatırımların öncelikli olarak kırsal bölgelerde yoğunlaşacağını belirten Demir, kesinti süresi ve sayıları görece yüksek olan hatların iyileştirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

Şehirleşme ve ticari faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde de altyapı kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacağını belirten Demir, "Artan enerji ihtiyacına cevap verebilmek için dağıtım altyapımızı güçlendireceğiz. Özellikle buz yükü, yoğun kar yağışı ve dağlık alanların bulunduğu lokasyonlarda enerji hatları daha dayanıklı hale getirilecek." dedi.

Son 7 yılda kesinti süresi ve sayılarında iyileşme sağlandığına işaret eden Demir, "Önümüzdeki 5 yıllık dönemde planladığımız yatırımlarla bu süreleri daha da aşağıya çekmeyi, hizmet kalitemizi artırmayı ve müşteri memnuniyetini daha üst seviyelere taşımayı hedefliyoruz. 2026-2030 yıllarını kapsayan dönemde Çorum'a yaklaşık 9 milyar liralık yatırım yapılmasını öngörüyoruz." diye konuştu.

Demir, Çorum'da 5 binin üzerinde dağıtım trafosu ve yaklaşık 16 bin kilometrelik hat uzunluğu ile geniş bir altyapı ağı bulunduğuna dikkati çekerek, enerji hizmetlerinin 230 personel tarafından 24 saat esasına göre yürütüldüğünü, bu yapının büyük bölümünün tekniker, teknisyen ve mühendislerden oluştuğunu anlattı.

2019 yılında kullanıcı başına 734 dakika olan kesinti süresi, 2025 yılında 629 dakikaya geriledi

Çorum'da hem abone sayısı hem de tüketim miktarı açısından en yüksek payı mesken abonelerinin oluşturduğunu söyleyen Demir, şunları kaydetti:

"2019 yılında kullanıcı başına ortalama 734 dakika olan kesinti süresi, 2025 yılında 629 dakikaya gerileyerek yaklaşık yüzde 14 azaldı. 2019 yılında 10 bin kullanıcı başına 10,5 olan kesinti sayısı da 2025 yılında önemli ölçüde geriledi. Bu iyileşmelerde bakım çalışmaları, yatırımlar ve teknolojik sistemler etkili oldu. Özellikle kritik merkezlerin büyük bölümü uzaktan izlenebilir hale getirildi. Bu sayede arızalara sahaya gitmeden müdahale edilebiliyor. Alçak Gerilim İzleme Sistemi (AGİS) ile dağıtım trafoları anlık olarak izlenebiliyor. Operasyonel Yönetim Sistemi (OYS) ile de arıza noktaları daha hızlı tespit edilebiliyor. Bu sistemler hem kesinti sürelerinin azaltılmasına hem de iş sağlığı ve güvenliğinin artırılmasına katkı sağladı."

Toplantıya, YEDAŞ Bölge Koordinatörü Emin Uğur Asan, YEDAŞ Çorum Bölge Müdürü Mehmet Derman Fakour ve YEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Emin Genç de katıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Yedaş, Çorum, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadıköy metro istasyonunda intihar girişimi vatandaşlar tarafından engellendi Kadıköy metro istasyonunda intihar girişimi vatandaşlar tarafından engellendi
Küba ABD saldırısına karşı uyardı Küba ABD saldırısına karşı uyardı
22 katlı hastanede can pazarı Mahsur kalan işçileri kurtarma çalışması saatlerce sürdü 22 katlı hastanede can pazarı! Mahsur kalan işçileri kurtarma çalışması saatlerce sürdü
İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM’ye ceset torbası yetişmez İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM'ye ceset torbası yetişmez
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım’dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı

15:49
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
15:07
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
14:42
İzzet Ulvi Yönter, X hesabını kapattı Son paylaşımı dikkat çekmişti
İzzet Ulvi Yönter, X hesabını kapattı! Son paylaşımı dikkat çekmişti
14:22
Okul saldırıları sonrası bomba iddia: Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı
Okul saldırıları sonrası bomba iddia: Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı
14:14
Şanlıurfa’da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi Zanlı bu kez veli
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli
13:56
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı Evinden çıkanlara bakın
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 16:02:18. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.