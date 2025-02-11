Çorum Belediyesi\'nden İlçelere Asfalt ve Kilit Taşı Desteği

Ekonomi

Çorum Belediyesi, belediye meclisinde alınan karar doğrultusunda ilçe ve beldelere asfalt ve kilit taşı konusunda önemli destekler sağladı.

Çorum Belediyesi, altyapı ve üstyapı noktasında tüm mahallelerde yaptığı çalışmaların yanında ilçelerden gelen taleplere de cevap veriyor. Çorum Belediyesi, belediye meclisinde alınan karar doğrultusunda ilçe ve beldelere asfalt ve kilit taşı konusunda önemli destekler sağladı. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın göreve geldikleri günden bu zamana kadar parti ayrımı gözetmeksizin içlere destek verdiklerini ifade etti.

İlçe ve beldelere geçen 6 yıl içerisinde farklı alanlarda destekler verdiklerini belirten Başkan Aşgın, "Tüm ilçelerimize eşit şekilde yardım yapmanın gayreti içerisinde olduk. İlçe belediyelerimizden gelen talepleri imkanlarımız doğrultusunda karşıladık ve bundan sonraki süreçte de desteğimiz devam edecek. Bu süre içerisinde ilçelerimize toplamda 61 bin 384 ton mıcır desteği sağladık. Bunun yanı sıra yaklaşık 40 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdik. 18 bin metrekareye yakın da parke taşı desteği sağladık. Şehrimizde hemşehrilerimizin rahat bir şekilde yaşabilmeleri için çalışmalar yaparken ilçelerimizden gelen talepleri de karşılamanın gayreti içerisinde olduk. Bu desteğimizi sağlarken de hiçbir zaman ilçelerimizi birbirinden ayırmadık. Belediyelerimizin hangi partiden olduğuna bakmadık. İlçelerimizle bir bütün haline geldik ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yürüttük. İlçelerimize yaptığımız ziyaretlerde de ilçe sakinlerimizden gelen olumlu tepkiler bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Biz her zaman ilçelerimizin yanındayız. Biz birlikte çok güçlüyüz" dedi. - ÇORUM