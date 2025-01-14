Çorum Belediyesi, Sosyal Destek Kartı Ödemelerini Artırdı

Ekonomi

Çorum Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere destek olarak sunduğu Sosyal Destek Kartı ödemlerini artırdı.

Çorum Belediyesi, Sosyal Destek Kartı ile hem ihtiyaç sahiplerine hem de yerel esnafa destek olmaya devam ediyor. Sosyal Destek Kartı ödemeleri yeni yılda 1000 TL'den 1 bin 300 TL'ye çıkartıldı.

Gıda Bankasının kapatılarak hem yerel esnafa destek vermek hem de vatandaşların diledikleri anlaşmalı marketlerden alış veriş yapmalarını sağlamak amacıyla Sosyal Destek Kartı projesini devreye soktuklarını hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, son 1 yıl içerisinde Sosyal Destek Kartı ödemelerinde önemli bir artış yaptıklarını kaydetti. Başkan Aşgın, Sosyal Destek Kartı uygulamasından 4 bin 449 hanenin faydalandığını belirtti. - ÇORUM