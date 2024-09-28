Çorum'da Safran Üretimi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Çorum'da Safran Üretimi Başladı

Çorum\'da Safran Üretimi Başladı

Çorum'da safran üretimi teşvik ediliyor, çiftçilere ekonomik fayda sağlanması hedefleniyor.

28.09.2024 17:02
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Çorum'da, dünyanın en pahalı bitkisi olarak adlandırılan safran üretimi için harekete geçildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere safran üretiminin tanıtılması, kadın çiftçilerin üretime aktif katılım sağlaması, üreticilere geleneksel tarımın yanında alternatif ürünleri tanıtmak, yerel ekonomiye yüksek katma değerli ürün kazandırmak, katma değeri yüksek ürünlerin üretimi sayesinde üreticilerin tarımsal gelirlerini artırmak, bölgede yeni üretim modellerinin ve üretim çeşitliliğini artırmak amacıyla Çorum'da safran üretiminin yaygınlaştırılması için safran ekimi yapıldı.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen safran, kilogramı 100 bin liradan alıcı bulduğu için "dünyanın en pahalı bitkisi" olarak adından söz ettiriyor. Baharat ve renklendiriciden, içecekten, cilt bakım ürünlerine, parfümeriden, ilaç ve sağlığa kadar çok farklı alanlarda kullanımı sayesinde yüksek talep gören safranın endüstriyel üretimi oldukça önemli olup, aynı zamanda yüksek ticari ve katma değere sahip.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, "Hem kırsal kalkınmayı desteklemek, hem de ilimizin tarımsal çeşitliliğini artırmak için safran üretiminin teşvik edilmesi, ilimiz tarımsal ve ekonomik geleceği açısından stratejik bir adım olacaktır. Çiftçilerimizin safran üretimi ile 2. yıldan itibaren dekara düşen girdi maliyetinin azalması ile birlikte gideri azalacak, geliri ve dolayısıyla da karlılığı artacaktır" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

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