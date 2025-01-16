Çorum\'da Soğuk Hava Depoları Projesi İmzalandı

Ekonomi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2024 Katma Değerli Üretim ve İhracat Odaklı Fizibilite Desteği Programı kapsamında desteklenen "Tarım Ürünleri Depoları Soğuk Hava Depoları Yapım" projesi için sözleşme imza töreni gerçekleştirildi.

Proje sözleşmesi, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ile Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat tarafından 15 Ocak'ta imzalandı. Çorum Ticaret Borsası'nın başvuru sahibi olduğu proje, OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi (YDO) yönlendirmesi ve teknik desteğiyle hazırlandı.

Çorum tarım sektörü için yeni dönem

Çorum tarım sektörüne yenilikçi bir bakış açısı kazandırmayı ve tarım ürünlerinin muhafazasında modern çözümler sunmayı amaçlayan proje kapsamında Çorum Merkez'de 71 dönümlük alanda yapılacak depoların uygulama projeleri ve fizibilite raporları hazırlanacak. Modern ve çevre dostu soğutma teknolojilerinin kullanılacağı bu depolar, ürün kalitesini koruyarak hem üreticinin gelirini artıracak hem de tüketiciye daha uzun süre uygun fiyatlarla nitelikli ürünler sunacak. Ayrıca, depolama imkanlarının yetersizliği nedeniyle üretimden çekilen çiftçiler tekrar tarımsal faaliyetlere kazandırılacak.

"İhracat daha ileri taşınacak"

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, proje hakkında yaptığı açıklamada, "Bu yatırımla bölgedeki tarımsal üretim ve ihracat daha ileri taşınacak. Üretici ve tüketicinin kazancını artıracak modern altyapılar kurmaya yönelik bu yatırım ve yeni yatırımlar için projeler uygulamaya devam ediyoruz" dedi.

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat ise projeye verdikleri destekten dolayı OKA'ya teşekkür ederek, projenin Çorum tarımını rekabetçi bir seviyeye taşıyacağını ve bölgesel kalkınmaya güçlü bir katkı sunacağını belirtti.

OKA'nın desteğiyle hayata geçirilen proje, tarım sektöründeki kayıpları önlemenin yanı sıra ihracat odaklı yeni yatırımların önünü açmayı hedefliyor. Fizibilite çalışmaları ve proje çizimlerinin ardından inşaat sürecine başlanacak. - ÇORUM