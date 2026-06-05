Çorum'da Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi - Son Dakika
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Çorum'da Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi

Çorum\'da Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi
05.06.2026 16:28
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Çorum'da sürdürülebilir kalkınma, çevresel dönüşüm ve şehirlerin geleceği ele alındı.

Çorum'da sürdürülebilir ve bölgesel kalkınma, çevresel dönüşüm ile geleceğin şehirleri konularının ele alındığı "Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi" gerçekleştirildi.

Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ORKASİFED) tarafından "geleceği inşa etmek" temasıyla düzenlenen zirve, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Zirvede sürdürülebilir kalkınma, ekonomik gelişim, çevresel dönüşüm ve bölgesel kalkınma başlıklarında değerlendirmelerde bulunuldu.

Çorum Valisi Ali Çalgan, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, teknolojik dönüşüm, yapay zeka, yeşil dönüşüm, iklim değişikliği ve küresel rekabet gibi gelişmelerin şehirleri yeni bir dönüşüme zorladığını söyledi.

Kalkınmanın yalnızca ekonomik büyüme olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Çalgan, sosyal refah, eğitim kalitesi, insan kaynağı, çevresel sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesinin de kalkınmanın temel unsurları arasında yer aldığını anlattı.

Çorum'un sanayi altyapısı, girişimcilik kültürü, üretim kapasitesi ve tarımsal gücüyle Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Çalgan, kentte üniversite, organize sanayi bölgeleri, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla güçlü bir kalkınma ekosistemi oluşturulması için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da kentin köklü tarihine ve medeniyet birikimine dikkati çekerek, tarihin ilk yazılı barış antlaşmasının Çorum'da yapıldığını hatırlattı.

Kültür ve sanat alanında gerçekleştirilen çalışmaların Çorum'un uluslararası görünürlüğünü artırdığını belirten Aşgın, sanayi ve ticarette de önemli başarılar elde edildiğini dile getirdi.

ORKASİFED Başkanı Semrin Kaleli ise Çorum'un yalnızca güçlü sanayisiyle değil, binlerce yıllık tarihi ve medeniyet birikimiyle de geleceğe yön veren şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Yaklaşık 3 bin 300 yıl önce yaşayan Hitit Kraliçesi Puduhepa'nın savaşların gölgesinde barışı inşa eden önemli bir lider olduğunu anlatan Kaleli, "Dünyanın ilk yazılı barış antlaşması olarak kabul edilen Kadeş Antlaşması'nın imzalanmasında rol oynayan Puduhepa, aynı zamanda dönemin ticaret hayatını geliştiren ve toplumsal düzeni güçlendiren bir devlet insanıydı. Barışın, kardeşliğin ve medeniyetin başkenti Çorum'dayız." diye konuştu.

Bugün yalnızca bir zirve gerçekleştirmediklerini, aynı zamanda geleceğe ilişkin ortak vizyon ortaya koyduklarını dile getiren Kaleli, tarihin her döneminde güçlü medeniyetlerin kendilerinden önce atılan sağlam temeller üzerinde yükseldiğini söyledi.

Cumhuriyet'in kuruluş yıllarından itibaren kalkınmanın Türkiye'nin temel hedefleri arasında yer aldığını vurgulayan Kaleli, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi'nde ortaya koyduğu üretim ve sanayileşme vizyonunun bugün de yol gösterici olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin ilk yıllarında devlet öncülüğünde kurulan fabrikalarla sanayinin temellerinin atıldığını, sonraki süreçte özel sektörün güç kazandığını aktaran Kaleli, 1980'li yıllarla ülkenin dışa açılarak üretim ve ihracat odaklı yeni bir döneme girdiğini ifade etti.

Çorum'un sanayi yolculuğunun da bu dönüşümün önemli örneklerinden biri olduğunun altını çizen Kaleli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"1962 yılında kurulan modern un fabrikası kentimizin sanayi tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. O dönemde yaşanan teknik arızalar ve dışa bağımlılık sorunları karşısında Çorumlu ustalar sorumluluk aldı. Onlar yalnızca makineleri tamir etmedi, makineleri sökerek öğrendi, öğrendiklerini geliştirerek yeniden ürettiler. 1980 sonrasında Türkiye'nin dünyaya açılmasıyla Çorum'da un fabrikaları, tuğla üretimi ve küçük ölçekli işletmelerle başlayan sanayi hareketi, zamanla güçlü bir üretim ekosistemine dönüştü. Bugün Çorum yalnızca Türkiye için değil, dünyanın birçok ülkesi için üretim yapan güçlü bir sanayi şehridir. İhracattaki performansıyla ülkemizin öne çıkan şehirlerinden biri haline gelmiştir Çorum'un elde ettiği başarı yalnızca ekonomik göstergelerle açıklanamaz. Başarıda dayanışma, ortak akıl, girişimcilik ve çalışma kültürü büyük rol oynadı."

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Sönmez de kalkınmanın büyük şehirlerin ekonomik göstergelerinden çok, Anadolu'nun üretim merkezlerinde şekillendiğini söyledi.

Türkiye'nin yüksek enflasyon, küresel rekabet, enerji ve gıda güvenliği gibi önemli sınamalarla karşı karşıya bulunduğunu, iş dünyasının üretim, istihdam ve ihracatı sürdürmek için yoğun çaba gösterdiğini anlatan Sönmez, sanayinin geleceğinde dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve nitelikli insan kaynağının belirleyici olacağını dile getirdi.

Çorum'un 2025 yılında ilk kez 5 milyar dolar ihracat hacmini aştığına işaret eden Sönmez, "Bu başarı tesadüf değildir. Uzun yıllara dayanan üretim kültürünün, girişimciliğin ve ortak çalışma anlayışının sonucudur." dedi.

Daha sonra zirvenin ilk oturumu, TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Sefa Targıt'ın moderatörlüğünde Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz ve Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere'nin katılımıyla "Kalkınmanın yeni aklı: Sahadan stratejiye dönüşüm" başlığıyla yapıldı.

TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, KOSGEB Başkanı Serdar İbrahimcioğlu'nun da sunum yaptığı zirvede çeşitli konularda oturumlar düzenlendi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Çorum, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çorum'da Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi - Son Dakika

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