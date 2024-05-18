Çorum'daki konaklama tesisleri Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı standartlarına hazırlanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Çorum'daki konaklama tesisleri Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı standartlarına hazırlanıyor

Çorum\'daki konaklama tesisleri Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı standartlarına hazırlanıyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Teknik Destek Programı kapsamında sağladığı destek ile Çorum'daki konaklama tesislerini Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı standartlarına hazırlıyor. Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından OKA 2023 Yılı Teknik Destek Programı'na yapılan başvuru sonucunda destek almaya hak kazanan 'Çorum'daki Konaklama Tesislerinin Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kriterlerine Adaptasyonu' Projesi ile 2023 yılı başında başlatılan çalışmalarda, 34 konaklama tesisi Sürdürülebilir Turizm Programı Standartları 1. Aşama Belgesi almaya hak kazandı.

18.05.2024 14:40
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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Teknik Destek Programı kapsamında sağladığı destek ile Çorum'daki konaklama tesislerini Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı standartlarına hazırlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı standartları belirlenmesi ve ilan edilmesinin ardından, yurt çapında faaliyet gösteren konaklama tesislerinin tamamı için belirlenen standartların birinci aşamasına uyum sağlamaları zorunluluğu getirilmiş, bu standartlarda belirtilen şartları denetlemek ve belge vermek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 16 firmaya yetki belgesi verilerek, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı web sayfasında ilan edilmişti.

Sertifikalandırma süreci desteklendi

Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından OKA 2023 Yılı Teknik Destek Programı'na yapılan başvuru sonucunda destek almaya hak kazanan "Çorum'daki Konaklama Tesislerinin Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kriterlerine Adaptasyonu" Projesi ile 2023 yılı başında başlatılan çalışmalarda, oda sayısı az olan küçük kapasiteli otellere teknik destek sağlandı. Belgelendirme süreci ile ilgili rehberlik ve bilgilendirme yapılan otellere sertifikalandırma süreci hakkında eğitim verildi.

34 konaklama tesisi ilk aşamayı geçti

Çorum Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda belirlenen oteller ziyaret edilerek gerekli bilgilendirmelerin yapılmasının ardından 24 tanesi merkez ve 10 tanesi ilçelerde olmak üzere toplam 34 tane konaklama tesisi Sürdürülebilir Turizm Programı Standartları 1. Aşama Belgesi almaya hak kazandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çorum'daki konaklama tesisleri Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı standartlarına hazırlanıyor - Son Dakika

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