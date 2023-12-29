Çorum İl Özel İdaresi\'nde Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi İmzalandı

Çorum İl Özel İdaresi'nde görev yapan memurları kapsayan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi (SDS), Çorum Valiliği ile yetkili sendika olan Bem-Bir-Sen arasında imzalandı.

İmza töreni Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İl Özel idaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, Bem-Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Burhan Şahin ve Başkan Yardımcısı Mesut Gürbüz'ün katılımıyla gerçekleşti.

İmza töreninden sonra konuşan Vali Dağlı, gerçekleştirilen bu sözleşmenin ekonomik ve sosyal barışa, çalışma performansının artmasına katkı sağlayacağına inandığını belirterek, tüm özel idare personeline hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Bem-Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Burhan Şahin de, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İl Özel idaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak'a teşekkür ederek, sözleşmenin tüm özel idare personeline hayırlı olmasını diledi. - ÇORUM