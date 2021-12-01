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Çorum Ticaret Borsası Başkanı Özkubat, buğdaydaki fiyat artışını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Özkubat, buğdaydaki fiyat artışını değerlendirdi Açıklaması

01.12.2021 17:34
Çorum Ticaret Borsası Başkanı Özkubat, buğdaydaki fiyat artışını değerlendirdi Açıklaması

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, gıda ürünlerinin fiyatlarındaki artışı değerlendirdi.

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, gıda ürünlerinin fiyatlarındaki artışı değerlendirdi.

Özkubat, borsa binasında düzenlediği basın toplantısında buğday fiyatlarının yalnızca Türkiye'de değil, dünyada arttığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bunun ana kaynağı Türkiye'deki kuraklık ve verim düşüklüğüdür. Ayrıca dünya piyasalarında büyük yatırımcı firmaların oyunu olarak 'Bütün gıda maddelerinin fiyatları artacak' şeklinde oluşturdukları algı nedeniyle buğday fiyatların yükseldiğini düşünüyorum. Buğdayın fiyatı dolar bazlı da artmıştır. Yurt dışı piyasalarında 270 dolardan 310 dolara yükselmiştir. Ülkemizde de bir ton buğdayın fiyatı sezonunda 2 bin küsur liralardan bugün 5 bin liraya ulaşmıştır."

Türkiye'de ekim alanlarında önemli bir kayıp görülmediğini, ancak çiftçilerin başta tritikale olmak üzere alternatif ürünlere yöneldiklerini aktaran Özkubat, şöyle devam etti:

"Buğdaydaki yıllardır süren, ekonomik değerinin düşük olması çiftçimizi buğday ekiminden uzaklaştırmıştır. Arpa, buğday çok ucuz fiyatlara satılıyordu. Yurt dışı fiyatlarının bile altında kaldığı dönemler oldu. Üreticinin bundan sonra geri döneceğini düşünüyorum. Mesela tritikalenin buğdaya göre çok daha dirençli olması, domuzlar tarafından tahrip edilememesiyle, aslında buğdayın kardeşi gibi görünen, un fabrikalarında kullanılabilen tritikalenin ekim oranı yükseldi. Dolayısıyla üretilen buğday oranında kaybımız var kuraklıktan dolayı ancak tritikale ile yan yana koyduğunuz zaman çok fazla geriye gitmişliğimiz yok. Bugün borsamıza gelen ürünlere baktığımızda buğday miktarı kadar tritikale gelir. Hastalıklara karşı direnci yüksek bir ürün."

Türkiye'de her yıl ortalama 20 milyon ton buğday üretilmesinin hedeflendiğini, bu yıl yaklaşık 15 milyon ton üretildiğini açıklayan Özkubat, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda şu hep dillendirilir; 'Buğdayı niye ithal ediyoruz?' Bugün dünyanın bir numaralı un ihracatçısı ülkeyiz. Fabrikalar yurt dışından buğdayı getiriyor, işliyor, tekrar yurt dışına satışını yapıyor. Dolayısıyla çizelgelere baktığımızda yurt dışından gelen buğday çok fazla gibi görünüyor. Aslında bu sene açığımız 4 milyon civarında. O açığı da kapatabilecek kapasitedeyiz. Ancak yurt dışına satışta dolar kullandığı için kurlardaki fiyat çok fazla fark etmiyor. Fazla buğday ithal etmemizin ana nedeni bu, ihracata dayanıyor ancak çok fazla olmamakla birlikte açığımız da var."

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Özkubat, buğdaydaki fiyat artışını değerlendirdi Açıklaması

Türkiye, Buğday, dolar, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çorum Ticaret Borsası Başkanı Özkubat, buğdaydaki fiyat artışını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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